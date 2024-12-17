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خارج الحدود

ماكرون يعلن الحداد الوطني بعد تعرض إقليم مايوت لإعصار مدمر (فيديو)

إعصار فرنسا، فيتو
إعصار فرنسا، فيتو

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فترة حداد وطني بعد أن ضرب إعصار قاتل إقليم مايوت الفرنسي في المحيط الهندي، وأعرب عن اعتزامه زيارة الإقليم لدعم السكان هناك.

وتخشى السلطات سقوط مئات القتلى وربما الآلاف جراء الإعصار في الإقليم الواقع في قبالة الساحل الشرقي لإفريقيا.

وجاء إعلان ماكرون في منشور على موقع "إكس" بعد اجتماع طارئ مع حكومته المؤقتة مساء أمس الإثنين، حيث قال: "في ضوء هذه المأساة التي هزت كل واحد منا، سأعلن الحداد الوطني".

وأضاف: "سأسافر إلى جزيرة مايوت في الأيام المقبلة لدعم مواطنينا وموظفي الخدمة المدنية وقوات الإغاثة.. يتعلق الأمر بمواجهة حالات الطوارئ والبدء في الاستعداد للمستقبل".

واجتاح الإعصار "تشيدو" جنوب شرق المحيط الهندي يومي الجمعة والسبت، وضرب أيضًا جزيرتي جزر القمر ومدغشقر القريبتين.

وقال أكبر مسؤول حكومي في إقليم مايوت الفرنسي في المحيط الهندي يوم الأحد إن حصيلة القتلى جراء الدمار الذي سببه الإعصار "تشيدو" ستصل إلى المئات بالتأكيد وربما بضعة آلاف.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إن "تشيدو هو أقوى إعصار يضرب مايوت منذ أكثر من 90 عاما"، فيما ذكر سيباستيان ليكورنو وزير الدفاع الفرنسي "إن السلطات أقامت أيضا جسرا جويا بين جزيرتي مايوت وريونيون".

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الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إقليم مايوت الفرنسي المحيط الهندي افريقيا جزيرة مايوت جزر القمر

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