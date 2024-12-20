جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب شحنة كبيرة من الأدوية إلى خارج البلاد

تمكنت إدارة جمارك الصادر بميناء نويبع، بالتعاون مع إدارة الأمن الجمركي وإدارة مكافحة التهريب، من ضبط شحنة كبيرة من الأدوية المهربة مخبأة بطريقة احترافية داخل شاحنة متجهة خارج البلاد، وذلك في إطار التوجيهات والتعليمات بتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

إدارة الأمن الجمركي وإدارة مكافحة التهريب بالإدارة العامة لجمارك نويبع

تقدمت إدارة جمرك الصادر بميناء نويبع بالتعاون مع إدارة الأمن الجمركي وإدارة مكافحة التهريب بالإدارة العامة لجمارك نويبع، بمذكرة اشتباه بالاشتراك مع إدارة قسم البحث الجنائى بميناء نويبع مفادها اعتزام قائد شاحنة " مصرى الجنسية " ، بتهريب كمية كبيرة من البضائع، بالمخالفة للإجراءات الجمركية والتصديرية.

وقام محمود حمزة، مدير عام جمارك نويبع بتشكيل لجنة جمركية لتنفيذ الإخبارية مكونه من: إدارة جمرك الصادر أحمد دياب، مصطفى الجالي، محمد العزاوي ومن إدارة مكافحة التهريب سيد أبو خضير، ومن إدارة الأمن الجمركي أحمد فيصل، أحمد عبد الله الكوز ، ورجب مرغني لجنة التحريز، وذلك بالتنسيق مع إدارة قسم البحث الجنائي بميناء نويبع.

وجاءت نتيجة تفتيش الشاحنة، بوجود كمية من الأدوية الطبية بـ 17400 فيلم سريع الذوبان مرقوم عليه بالطباعة "يزبها سيلدا 75 مجم"، بـ 87 لفة × 200 فيلم "صناعة مصرية"، مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها أسفل مرتبة السرير الخاصة بالسائق في داخل كابينة السيارة، الذي لم يقر عنها أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية بالمخالفة للإجراءات الجمركية والتصديرية.

وتم تكييف الواقعة باعتبارها تشكل جريمة تهريب جمركي طبقا لأحكام المواد 77 / 78 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الصيدلة ومخالفة للقانون الاستيراد والتصدير.

وتم العرض على سلمى سلمان، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء لتحرير المحضر اللازم رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٤، وقد حرر المحضر كلا من محمد عبد الخالق، ومحمد السبع، وعبد الجواد شلبى.

وقدرت القيمة الجمركية بمبلغ 139200 جنيه، وقدر مبلغ التعويض الجمركي 278,400 جنيه مثلي القيمة كون الصنف محظور.

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