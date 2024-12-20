الجمعة 20 ديسمبر 2024
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محافظات

رئيس مركز البياضية في الأقصر يتابع المشروعات الخدمية (صور)

أثناء الجولة
أثناء الجولة

قام عبد الخالق حسين رئيس مركز ومدينة البياضية شرق الأقصر، على مدار يومين، بجولات بقرية الحبيل لمتابعة سير أعمال المجزر الآلى قبل انتهاء المواعيد المقررة لانتهاء الأعمال، وكذلك المرور ومتابعة استكمال أعمال الصرف الصحى بقرية الحبيل.

رئيس مجلس مدينة البياضية في الأقصر يلتقي بالعاملين 

فيما عقد رئيس مركز ومدينة البياضية في الأقصر لقاء مع العاملين بقرية البغدادى بهدف بحث متطلبات العمل خلال الفترة القادمة، كما قام بالمرور بشوارع القرية والقيام بحملة نظافة ورفع الإشغالات والتراكمات بالشارع الرئيسي الفاصل بين قريتى الحبيل والبغدادى.


كما قام بتفقد المبنى الخدمي المؤجر لمعهد ترميم الآثار التابع لـوزارة التعليم العالي ومتابعة انتهاء الأعمال بمدرسة الدويكات الجديدة بقرية البغدادى برفقة كلا من السادة رؤساء القرى.

 

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية، والاهتمام برفع كفاءة منظومة النظافة بشوارع المدن والقرى للحفاظ على المظهر الجمالي اللائق بالمحافظة.

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