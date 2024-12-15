الأحد 15 ديسمبر 2024
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رياضة

الفرنسي فرانك دوماس مديرا فنيا لمودرن سبورت

الفرنسي فرانك دوماس،
الفرنسي فرانك دوماس، فينو

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن التعاقد مع المدرب الفرنسي فرانك دوماس، لتولي مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة  وذلك ضمن خطة النادي في التطوير ووضع الفريق بمساره الصحيح.

ويمتلك الفرنسي فرانك دوماس مسيرة تدريبية حافلة، أبرزها قيادة فريق شباب بلوزداد الجزائري، للفوز ببطولتي الدوري الجزائري وكأس السوبر، كما حصد لقب بطولة الدوري مع فريق مازيمبي الكونغولي، بعد خوض ٢٤ مباراة بدون هزيمة.

كما وصل معهم لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، كما حصد أيضًا لقب الدوري مرتين مع فريق كان الفرنسي بالدرجة الثانية، وله تجربة رائعة مع فريقي وفاق سطيف وفريق شبيبة القبائل.

أما على مستوى اللعب فارتدى فرانك دوماس قميص أندية مارسيليا وموناكو ونيوكاسل الإنجليزي.

رحيل طلعت يوسف 

وافق مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس على الإعتذار الذي تقدم به الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن عدم الإستمرار بمنصبه في الفترة المقبلة.

ووجه نادي مودرن سبورت الشكر إلى طلعت يوسف واعتزازه بالفترة التي عمل بها مدربًا للفريق وجهازه الفني.

وتمنى مجلس إدارة نادي مودرن سبورت التوفيق للمدرب الكبير وجهازه الفني فيما هو قادم في مسيرته الكروية.

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