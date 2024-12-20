بعد موسم استثنائي، وادي دجلة يكرم بطل العالم علي فرج

قام نادي وادي دجلة بتكريم بطل العالم في الإسكواش علي فرج، خلال احتفالية كبيرة بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه نجم منتخب مصر.

ختام 2024 بسيطرة على التصنيف

واختتم أبطال مصر عام 2024 بالسيطرة على التصنيف العالمي حيث عادت نوران جوهر لعرش تصنيف السيدات لتزيح نور الشربيني من الصدارة إلى الوصافة، واستمر علي فرج في صدارة تصنيف الرجال.

بطل العالم للإسكواش

وتوج منتخب مصر لرجال الإسكواش والذي ضم علي فرج ومازن هشام ومصطفى عسل وكريم عبد الجواد. بلقب بطولة العالم للفرق للمرة الرابعة على التوالي وهي البطولة التي أقيمت بهونج كونج بعد الفوز في النهائي على حساب منتخب إنجلترا.

كما فاز منتخب مصر لسيدات الإسكواش والذي ضم نور الشربيني وهانيا الحمامي وروان العربي وأمينة عرفي ببطولة العالم لفرق السيدات بهونج كونج للمرة الرابعة على التوالي والسادسة في تاريخه لتسيطر مصر بذلك على لقبي الرجال والسيدات.

ويعد هذا اللقب الرابع على التوالي لمنتخب الرجال والسابع في تاريخه في الاسكواش، بينما توج منتخب السيدات بالبطولة للمرة الرابعة على التوالي والسادسة في تاريخه.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أرسل وفدًا رسميًّا لاستقبال منتخب مصر للإسكواش بعد تحقيق إنجاز تاريخي جديد بالتتويج ببطولة العالم للفرق للرجال والسيدات.

وكان في استقبالهم الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور عبد الأول محمد مدير عام المنتخبات القومية بالوزارة.

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