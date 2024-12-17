نوران جوهر: صدارة التصنيف العالمي للإسكواش ولقب هونج كونج بداية جيدة للموسم

الإسكواش، أبدت نجمة منتخب مصر للإسكواش نوران جوهر، سعادتها بالبداية الجيدة للموسم الحالي، وذلك بعد تصدرها التصنيف العالمي للإسكواش، وتحقيق لقب بطولة هونج كونج للإسكواش.

وأعلنت رابطة محترفي الإسكواش PSA التصنيف العالمي للسيدات الأسبوع الماضي، والذي شهد صعود نوران جوهر إلى الصدارة للمرة الأولى منذ أغسطس 2023، وذلك بعد تتويجها بلقب بطولة "هونج كونج" للاسكواش الأسبوع الماضي، بفوزها على مواطنتها نور الشربيني في المباراة النهائية بنتيجة (3-1)، وتستمر جوهر في تصدر التصنيف العالمي.

وقالت نوران جوهر في تصريحات صحفية، إن تصدر التصنيف العالمي للاسكواش وتحقيق لقب بطولة هونج كونج، يعد خير بداية للموسم الجديد.

وتابعت جوهر أنها تتطلع لمواصلة تقديم نتائج قوية خلال البطولات المقبلة، التي تشارك بها، من أجل تحقيق المزيد من الألقاب.

وأكدت المصنفة الأولى عاليمًا أن بداية الموسم الحالي تزيد الضغوطات عليها، من أجل مواصلة تقديم نتائج قوية والاستمرار على هذا المستوى.

وأتمت نوران جوهر تصريحاتها أنها سعيدة بما تحققه خلال الفترة الماضية، وتسعى للاستمتاع بوقتها ومواصلة عملها القوي من أجل الإعداد الجيد لكافة البطولات التي ستخوضها الفترة القادمة.

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