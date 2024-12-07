علي فرج يتأهل لنهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش

تأهل علي فرج لاعب منتخب مصر وأندية وادى دجلة والمصنف الأول عالميًا لنهائي بطولة "هونج كونج المفتوحة للإسكواش" -إحدى البطولات البلاتينية- من الرجال.

وصعد بطل العالم وأندية وادى دجلة، علي فرج، لنهائي بطولة "هونج كونج المفتوحة للإسكواش"، وذلك بعد تغلبه على دييغو الياس بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (9-11) (11-7) (11-3)(11-8).

وتعد بطولة "هونج كونج المفتوحة للإسكواش"، إحدى البطولات البلاتينية في اللعبة، وتقام البطولة خلال الفترة من 2 حتى 8 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 207,500 ألف دولار.

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