السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

علي فرج يتأهل لنهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش

علي فرج
علي فرج

تأهل علي فرج لاعب منتخب مصر وأندية وادى دجلة والمصنف الأول عالميًا لنهائي بطولة "هونج كونج المفتوحة للإسكواش" -إحدى البطولات البلاتينية- من الرجال.

وصعد بطل العالم وأندية وادى دجلة، علي فرج، لنهائي بطولة "هونج كونج المفتوحة للإسكواش"، وذلك بعد تغلبه على دييغو الياس بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (9-11) (11-7) (11-3)(11-8).

وتعد بطولة "هونج كونج المفتوحة للإسكواش"، إحدى البطولات البلاتينية في اللعبة، وتقام البطولة خلال الفترة من 2 حتى 8 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 207,500 ألف دولار.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هونج كونج المفتوحة للاسكواش علي فرج منتخب مصر وادي دجلة

الأكثر قراءة

تغريم عمرو دياب 200 جنيه في قضية صفع شاب

هل يشهد سعر الدولار ارتفاعات جديدة الفترة القادمة؟ خبيرة مصرفية توضح

الأرصاد الجوية تكشف مدى تأثير الطقس السيئ في ليبيا على مصر

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد الزيادة الجديدة (تفاصيل)

مصادر تكشف عن خارطة طريق من 10 بنود لإنقاذ سوريا وحسم مصير الأسد

محمد صلاح يكشف حقيقة عودته للعب في الدوري المصري

سعر الدولار في البنوك المصرية رسميا اليوم السبت (آخر تحديث )

ترامب: إخراج روسيا والأسد من سوريا بات قريبا

منوعات

المزيد

ضبط إبل خضعت لعمليات تجميل للمنافسة بمسابقة مليونية بالسعودية

الدومينيكان تعلن ضبط أكبر محاولة لتهريب المخدرات في تاريخها (فيديو)

دراسة: ثلث الكائنات الحية على الأرض قد تنقرض بحلول عام 2100

مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 في الصين بسبب الألعاب النارية.. ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 7- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7- 12- 2024 في الأسواق؟

سعر السكر اليوم السبت 7/12/2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

القصة الكاملة لتغريم عمرو دياب وإلزامه بدفع تعويض للشاب المصفوع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مفهوم قيم الأخلاق ومكانتها في الإسلام؟

أسماء سورة البلد وأسباب نزول بعض آياتها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام دار الهجرة (1 – 2)

المزيد
الجريدة الرسمية