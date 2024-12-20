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محافظات

تحرير 606 محضر للمخالفين خلال حملات تموينية في دمياط

حملات مكثفة علي الأسواق
حملات مكثفة علي الأسواق بدمياط

واصلت مديرية التموين جهودها وحملاتها المكثفة في مدينة دمياط والتي أسفرت عن تحرير ٦٠٦ محضر وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بالمتابعة المستمرة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز.

حملات مكثفة علي المخابز بدمياط
حملات مكثفة علي المخابز بدمياط

 

حملات تفتيشية على مخابز مدينة دمياط  أسفرت عن تحرير ٧٠ محضر

وأوضح مدير مديرية التموين أن الحملات التفتيشية على المخابز أسفرت عن تحرير ٧٠ محضر وجاءت المخالفات ما بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة وتصرف ومواصفات وعدم وجود سجل زيارات وعدم الالتزام باشتراطات النظافة وكذلك عدم وجود شهادة صحية ومخالفات أخرى.

تحرير ٥٣٦ محضر لوجود مخالفات عدم الإعلان عن أسعار السلع 

وفيما يخص الأسواق، فقد أسفرت حملات متابعة حركة السلع ومدى الالتزام بالأسعار والصلاحيات للسلع المعروضة عن تحرير ٥٣٦ محضر لوجود مخالفات عدم الإعلان عن أسعار السلع وعدم وجود شهادة صحية وغش تجاري وبيع لحوم مكشوفة  وعدم إعلان عن مخزن وسجل تجاري والعمل بدون ترخيص وبيع لحوم مكشوفة وغاز وبيع سلع مجهولة المصدر، كما تم سحب ٣ عينات غذائية وغير غذائية و١٥ عينة من  الدقيق  والقمح  للتأكد من مطابقتهم للمواصفات. 

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