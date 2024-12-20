طوارئ في الأهلي استعدادًا لصدام بلوزداد.. جاهزية الشناوي وعمر كمال وبيرسي تاو.. قياسات جديدة لـ معلول.. وهذا موقف محمد هاني وكريم فؤاد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم بفرع النادي بمدينة نصر، بعد الراحة التي حصل عليها أمس، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقررة يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران للحديث عن الجوانب الفنية وشرح البرنامج التدريبي.

وأجرى لاعبو الأهلي عمليات الإحماء، ثم جزءًا بدنيًّا، وتم تطبيق الجوانب الفنية والخططية في تدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب النادي الأهلي: إن محمد الشناوي أجرى جلسة علاج طبيعي، وشارك في التدريبات بصورة طبيعية بعد تعافيه من كدمة خفيفة بالكتف اليمنى.

وأوضح طبيب الفريق، أن بيرسي تاو تعافى من نزلة معوية حادة، وانتظم اليوم في التدريبات، كما تعافى يحيى عطية الله من نزلة برد.

وأشار جاب الله، إلى أن عمر كمال ارتدى دعامة للرسغ وشارك في المران.

وقال طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي: إن طاهر محمد، لاعب الفريق، أجرى أشعة رنين مغناطيسي أثبتت إصابته بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي.

وأوضح أن طاهر محمد طاهر يخضع للعلاج، ويجري فحوصات طبية جديدة الأسبوع المقبل للاطمئنان على حالته وتحديد فترة غيابه.

وأشار طبيب الأهلي، إلى إن علي معلول يخضع لاختبارات وقياسات بدنية خلال يومين لتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية.

وتحدث طبيب الأهلي عن تطورات حالة محمد هاني، مؤكدًا أنه يواصل المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي للتعافي من إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الخلفي.

كما أوضح جاب الله أن كريم فؤاد يواصل المرحلة الثانية في البرنامج العلاجي والتأهيلي لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي للركبة، لافتًا إلى تحسن حالة اللاعب.

ولفت طبيب الأهلي إلى أن محمد عبد الله لاعب الفريق يواصل تنفيذ البرنامج التأهيلي.

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