الخطيب يجتمع بلاعبي الأهلي فى المران الصباحي (تفاصيل)

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الاجتماع باللاعبين على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة بملاعب النادي بمدينة نصر، من أجل تحفيزهم ومطالبتهم بإغلاق صفحة الفترة الماضية التى شهدت عدم استقرار على كافة المستويات بعد الخسارة أمام باتشوكا فى نصف نهائى كأس إنتر كونتيننتال.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الجمعة على ملاعب النادي بمدينة نصر بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها بعد غد الأحد في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد فى السادسة مساء يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

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