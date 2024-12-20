الشناوي يجري فحصا طبيا قبل مران الأهلي اليوم

يشهد مران الأهلي اليوم إجراء فحص طبي لقائد الفريق محمد الشناوي للوقوف على مدى جاهزيته للتواجد فى التدريبات الجماعية.

إصابة الشناوي في مران الأهلي

من جانبه قال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي:، إن الإصابة التي تعرض لها الحارس محمد الشناوي في مران أمس الاول عبارة عن كدمة خفيفة بالكتف اليمنى، تسببت في بعض الآلام المؤقتة له، وأنها ستزول تدريجيًّا، وحالته مطمئنة.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم الجمعة على ملاعب النادي بمدينة نصر بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها بعد غد الأحد في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد فى السادسة مساء يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

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