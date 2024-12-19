كولر يجهز بديل طاهر أمام شباب بلوزداد

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على بديل طاهر محمد طاهر في مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد المقرر لها يوم الأحد المقبل بالجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا

وتأكد غياب طاهر محمد طاهر عن مباراة الفريق أمام بلوزداد بعد شكواه من كدمة قوية في ركبته بعد مباراة باتشوكا في نصف نهائي بطولة الانتركونتننتال وهو الأمر الذي جعل كولر يقوم بتجهيز رضا سليم للمشاركة في المباراة بشكل أساسي خاصة بعد غياب بيرسي تاو عن تدريبات الفريق الأيام الثلاثة الماضية بعد إصابته بنزلة برد.

ومن المنتظر أن يقود رضا سليم خط هجوم الأهلي بجانب الثنائي حسين الشحات ووسام أبو علي.

ومن جهة أخرى منح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية، اليوم الخميس، في إطار البرنامج التدريبي الذي وضعه، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد بالجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعود الفريق في العاشرة صباح غد الجمعة لمواصلة تدريباته الجماعية بملاعب النادي بمدينة نصر، على أن يختتم الفريق تدريباته في السادسة مساء السبت على يدخل بعدها معسكرًا مغلقًا في أحد فنادق التجمع الخامس استعدادًا للقاء الأحد أمام شباب بلوزداد.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

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