الخميس 05 ديسمبر 2024
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بأهل الخبرة تختفي الأزمات

أي مرحلة صعبة يجب مواجهتها بحلول فورية وحاسمة، لتخطي هذه المرحلة والخروج الآمن منها، من خلال قيادات تمتلك خبرة وكفاءة وأفكارا خارج الصندوق، لإدارة الأزمة بشكل فعال لاسيما في وجود الهدوء والاستقرار وتواجد مسؤولين قادرين علي العمل وتقديم أداء متميز.. 

وحال عدم توفر أدوات النجاح لديهم فمن الصالح استبعادهم، لأن التمسك بمثل هذه القيادات الهشة التي لا تقدم شيئا ملموسا يشبه السوس الذي ينخر في أعمدة البنيان، حتى أوشك على السقوط.

إذا أردنا التقدم والانطلاق نحو الأفضل لأننا نمر بمرحلة غاية في الخطورة والحساسية تقتضي من الجميع مسئولين وعاملين أن يضاعفوا جهودهم لتحقيق النجاحات، ولكي تتحقق كل الأماني فمن الواجب أن يتم الاعتماد على أهل الخبرة حتى نعبر جميع المحن والحواجز، خاصة أن حسن اختيار القيادات يعد من دعائم نجاح المنظومة في أي منشأة، خاصة المنشآت الاقتصادية التي من المفترض أن تحقق أعلى دخل للاقتصاد القومي.

في الطيران المدني الصورة وردية منذ تولي الدكتور طيار سامح الحفني مهام وزارة الطيران حيث وضع علي قائمة أولوياته الانطلاق نحو الأفضل في جميع الأنشطة من خلال خطط تم وضعها بحنكة وكفاءة عاليتين تهدف إلى التطوير وتعظيم الإيرادات واختيار مسؤولين قادرين على تولي المهمة الصعبة تقتضي العمل الدؤوب والإخلاص في الأداء وتنفيذ المهام المطلوبة علي أكمل وجه، ومازالت الآمال معلقة عليه في الانتهاء من جميع الملفات الشائكة في المطارات أو مصر للطيران.

جرائم الحرب وخداع الشعوب

السلام بوجود دولة فلسطينية

على أي حال الصورة الضبابية للطيران المدني أصبح لا وجود لها بعد أن أشرقت شمس يوم جديد وغاب الظلام الدامس ليحل محله نور ساطع مليء بالآمال والطموحات والأمنيات لهذا المرفق الحيوي، الذي يعد واحدا من دعائم الاقتصاد الوطني في وجود الطيار سامح الحفني وزيرا للطيران المدني.

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الطيران المدني الطيار سامح الحفنى وزارة الطيران مصر للطيران اختيار القيادات الطيار سامح الحفنى وزير الطيران الكاتب الصحفي مجدى الشيخ فيتو بوابة فيتو

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