ضبط مطبعة بقليوب داخلها 18 ألف نسخة كتاب بدون ترخيص

ألقت مديرية الأمن فى القليوبية مطبعة بقليوب بدون ترخيص تقوم بطبع الكتب المختلفة والأغلفة الدراسية، وتم التحفظ على المطبعة وضبط مالكها وأكثر من 18 ألف نسخة مختلفة من الكتب والأغلفة الدراسية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

طباعة كتب دون ترخيص بالقليوبية

تلقت مديرية امن القليوبية معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات تفيد قيام مالك مطبعة بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة قليوب فى محافظة القليوبية بطباعة ونشر وتوزيع العديد من الكتب والأغلفة الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح.

ضبط المدير المسئول عن مطبعة غير مرخصة بالقليوبية

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول بـ القليوبية وعثر بداخلها على 18550 كتابا وغلافا دراسيا لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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