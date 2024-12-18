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أخبار مصر

وزير الصحة يكشف مفاجأة بشأن أعداد المواليد في مصر كل 24 ساعة

وزير الصحة الدكتور
وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، فيتو

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة: “كل 24 ساعة يتم زيادة عدد المواليد في مصر بحوالي 5585 طفلا”.

متوسط أعداد المواليد اليومي

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن متوسط أعداد المواليد اليومي في مصر يمثل ضغطا شديدا على الدولة في التطعيمات والرعاية الصحية وأيضا في توفير فرص عمل".

انخفاض متوسط المواليد لكل سيدة

وأوضح أن معدل الإنجاب الكلي كان في السنوات الماضية 5.3 طفل لكل سيدة، ووصلنا حاليا إلي 2.5 طفل لكل سيدة، وهذا مجهود كبير لوزارة الصحة والوزارات المعنية، ونستهدف خفض هذه النسبة. 
 

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وزير الصحه المواليد متوسط أعداد المواليد خالد عبد الغفار رئيس الوزراء مدبولى

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