الجمعة 20 ديسمبر 2024
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محافظات

إصابة أب ونجله في حادث تصادم بطنطا

حادث تصادم
حادث تصادم

تعرض أب يدعى "السعيد الهلبي" ٦٢ عاما وإصابة نجله "حازم" مقيمان بقرية محلة مرحوم مركز طنطا لإصابات متوسطة نتيجة حادث تصادم وقع صباح اليوم أمام مزلقانات كفر العرب بالقرب من شركة البترول بمدينة طنطا.

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اصطدمت بهما سيارة كانت تسير بسرعة عالية

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا بالواقعة وانتقلت القوات علي الفور وتبين أن الأب وابنه كانا يستقلان عربة "كارو" عندما اصطدمت بهما سيارة كانت تسير بسرعة عالية، مما أسفر عن إصابتهما بإصابات متوسطة.

نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوى العام

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوى العام بـ طنطا لتلقي العلاج.

تحديد أسباب الحادث

وقد شهدت المنطقة تكدسًا مروريًا بسبب الحادث، فيما قامت قوات الشرطة بتنظيم حركة المرور وتحديد أسباب الحادث.

 

مصرع شاب انقلبت سيارته بمصرف سبرباي في طنطا

 

في سياق آخر، لقي شاب من عزبة الزراعية التابعة لقرية منشأة الأوقاف بمركز طنطا مصرعه في انقلاب سيارته الملاكي في المصرف على طريق سبرباي بالقرب من مول طنطا الجديد.

 

انقلاب سيارة بمصرف سبرباي

كانت تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية بلاغًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة بمصرف سبرباي  بمركز طنطا على بعد أمتار قليلة من مول طنطا الجديد.

الشاب فقد السيطرة  على السيارة

على الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث وبالتحري تبين أن شاب يدعى "محمود عطية خليفة" يقود سيارته وعندما فقد السيطرة عليها أدى ذلك لانقلابها في المصرف وتم نقل الجثمان إلى مستشفى طنطا العام.

 

وتجري الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية تحقيقًا لمعرفة تفاصيل الحادث وظروفه، في حين تم تكليف فريق من المختصين لفحص السيارة والبحث عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.


 

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