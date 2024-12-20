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محافظات

مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة في الغربية

حادث مروري بمحافظة
حادث مروري بمحافظة الغربية

لقي طفل مصرعه إثر حادث مروري  بطريق طنطا- السنطة أمام قرية ميت حبيش البحرية.

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مصرع شاب في حادث تصادم سيارتين بطريق "بسيون -طنطا"

بلاغ للأجهزة الأمنية بحادث تصادم

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ بحادث تصادم بطريق طنطا - السنطة ومصرع طفل يدعى "عارف محمد" البالغ من العمر 15 عامًا.

 

نقل الجثمان إلى المستشفى

انتقلت قوات الشرطة والإسعاف بالغربية إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الجثمان إلى المستشفى، بينما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

 سيارة  تسير بسرعة عالية

وتبين أن الطفل كان في طريقه لعبور طريق طنطا- السنطة عندما صدمته سيارة كانت تسير بسرعة عالية، مما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أدت إلى وفاته في الحال.

وأعرب أهالي القرية عن حزنهم العميق لهذا الحادث المؤلم، مطالبين بضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية والمرورية في المنطقة لتفادي وقوع حوادث مشابهة.

 

مصرع شاب انقلبت سيارته بمصرف سبرباي في طنطا

 

في سياق آخر، لقي شاب من عزبة الزراعية التابعة لقرية منشأة الأوقاف بمركز طنطا مصرعه في انقلاب سيارته الملاكي في المصرف على طريق سبرباي بالقرب من مول طنطا الجديد.

 

انقلاب سيارة بمصرف سبرباي

كانت تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية بلاغًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة بمصرف سبرباي  بمركز طنطا على بعد أمتار قليلة من مول طنطا الجديد.

الشاب فقد السيطرة  على السيارة

على الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث وبالتحري تبين أن شاب يدعى "محمود عطية خليفة" يقود سيارته وعندما فقد السيطرة عليها أدى ذلك لانقلابها في المصرف وتم نقل الجثمان إلى مستشفى طنطا العام.

 

وتجري الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية تحقيقًا لمعرفة تفاصيل الحادث وظروفه، في حين تم تكليف فريق من المختصين لفحص السيارة والبحث عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.

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