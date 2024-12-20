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إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية

ميناء العريش البحري
ميناء العريش البحري

أعلنت إدارة ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء عن إغلاق الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن، نظرا لسوء الأحوال الجوية واضطراب في البحر المتوسط وارتفاع الأمواج.

إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية 

 

وأعلن مصدر مسئول بميناء العريش البحري، أنه تم غلق الميناء صباح اليوم أمام حركة دخول وخروج السفن نظرا لارتفاع الأمواج واضطراب البحر المتوسط وذلك لسلامة الأطقم الملاحية.

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والسواحل الشمالية وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحري، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط معتدلة، ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.25 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في نشرة طقس اليوم أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.5 متر.

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كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 05

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 10

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