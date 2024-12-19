استقبل اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء يورجن شولتس السفير الألماني بالقاهرة ضمن زيارة للمحافظة لتفقد مخازن الهلال الأحمر ومعبر رفح البري.

محافظ شمال سيناء يستقبل السفير الألماني بالقاهرة

ويصل مطار العريش اليوم طائرتين تحملان 63 طنًا من المساعدات الإنسانية (بما في ذلك مجموعات الشتاء، وفرش النوم، والخيام العائلية) المرسلة إلى غزة من قبل الصليب الأحمر الألماني.

كما يتفقد السفير الألماني مخزن الهلال الأحمر المصري اللوجيستي الجديد المخصص للجمارك.

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