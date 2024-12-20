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رياضة

الأهلي يحل ضيفًا ثقيلًا على بالم هيلز بدوري الكرة النسائية

سيدات الأهلي،فيتو
سيدات الأهلي،فيتو

يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا أمام فريق بالم هيلز، في الثانية والنصف عصرًا ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري الكرة النسائية.

ويخوض الأهلي هذه المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري  برصيد 30 نقطة، حيث حقق 10 انتصارات وتعادل في مباراة وخسر مباراة واحدة فقط. بينما يحتل بالم هيلز المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط، حيث حقق فوزًا واحدًا وتعادل في ثلاث مباريات وخسر ست مباريات.

ويدخل الأهلي المباراة وهو عازم على تحقيق الفوز وتعزيز موقعه في صدارة الترتيب، حيث يمتلك خط هجوم قوي سجل 46 هدفًا واستقبلت شباكه 5 أهداف فقط. من جهة أخرى، يسعى بالم هيلز إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في جدول الترتيب والابتعاد عن منطقة الخطر.
 

 

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