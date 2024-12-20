وفاة مدير إدارة الشباب بالقليوبية إثر أزمة قلبية

شهدت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، حالة كبيرة من الحزن لوفاة عامر حمدي عامر مدير إدارة الشباب بالمديرية، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة فجر اليوم الجمعة، وتم على إثرها نقله لمستشفى التأمين الصحي، إلا أنه توفي ولقي ربه.



يتمتع بسيرة عطرة



ونعت مديرية الشباب والرياضة القليوبية، وعلي رأسها الدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الراحل، مؤكدًا أنه كان يتمتع بسيرة طيبة وعطرة بين جميع العاملين بالمديرية والإدارات التابعة لها، كما أنه كان صاحب مسيرة طويلة من العطاء والإنجاز في ملف الشباب داخل المديرية.



وأعلنت أسرة الراحل عامر حمدي عامر مدير إدارة الشباب بالمديرية، تشييع جثمان الفقيد اليوم بمقابر العائلة بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها، عقب صلاة الجمعة على أن يتم تلقى العزاء أمام المنزل بالقرية.

أشرف على تدريب منتخب القليوبية

وأشرف الراحل على تدريب منتخب القليوبية في دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، حتى بلغ المباراة النهائية في مواجهة منافسه فريق منتخب بنى سويف، والتي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي مؤخرًا، ليحقق منتخب القليوبية اللقب، بعد أداء قوي ومستوى فني عالٍ طوال مشوار البطولة، بحضور وزير الشباب والرياضة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

ونعت محافظة القليوبية، فى بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، وفاة مدير إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، قائلة: " لا حول ولا قوه الا بالله.. توفي إلى رحمة الله الأستاذ عامر حمدي عامر مدير إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة، سبحان من له الدوام، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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