بالأسماء، مصرع مسن وإصابة آخر في مشاجرة بالمنزلة في الدقهلية

لقي مسن مصرعه وأصيب آخر خلال مشاجرة في قرية حادوس مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.



مصرع مسن وإصابة آخر في مشاجرة بالمنزلة في الدقهلية

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة ونتج عنها مصرع شخص وإصابة آخر في قرية حادوس مركز المنزلة .

أسماء الضحية والمصاب في واقعة المنزلة

انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وتبين مصرع شخص وإصابة آخر ونقلهما لـ مستشفى المنزلة

حيث أصيب أحمد علي حسن غانم 60 سنة، ووصل إلى المستشفى جثة هامدة، ودخلت الحالة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.



كما أصيب علي دياب غانم 50 سنة وقام بعمل أشعة مقطعية على المخ ووجد نزيف وتهتك في الجمجمة وجاري التعامل مع الحالة.

تم نقل الجثة والمصاب لمستشفى المنزلة العام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

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