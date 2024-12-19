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خريطة سقوط الأمطار الرعدية غدا الجمعة

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حالة الطقس غدا، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة سقوط الأمطار الغزيرة الرعدية غدا، حيث تسقط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس.

وتسقط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس مائلا للبرودة  على شمال البلاد والسواحل الشمالية وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد  ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

 

حالة الطقس غدا الجمعة 20-12-2024 في محافظة الفيوم

درجات الحرارة اليوم الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس مائلا للبرودة  على شمال البلاد والوجه البحرى، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط معتدل  ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.25 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد أن حالة البحر الأحمر  تكون معتدل إلى مضطرب ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.5 متر.

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 05

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى:10

 

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