الخميس 19 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

تدمير قدرات الجيش والاستيلاء على نقاط استراتيجية، إسرائيل تحتل 500 كيلومتر في سوريا

نتنياهو على جبل الشيخ،
نتنياهو على جبل الشيخ، فيتو

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي سيطر  حتى الآن على نحو 500 كيلومتر مربع من الأراضي السورية بشكل كامل.

إسرائيل تجرف مواقع عسكرية سورية 

كما تحدثت التقارير الإعلامية أيضًا، عن وجود تجريف إسرائيلي كامل للمواقع العسكرية السورية في سفوح جبل الشيخ وهضاب القنيطرة ودرعا.

فى ذات السياق، قالت مصادر محلية سورية،أن الاحتلال الإسرائيلي قام بتجريف مواقع شارة الحرمون، تل عين مروان، تل الحمرية، التلال الحمر، تل الكسارات أقصى ريف القنيطرة الشمالي، المتداخل إداريًا مع سفوح جبل الشيخ.

مقر الكتيبتين الثانية والثالثة أكبر ألوية الجيش السوري

مؤكدة قيام إسرائيل، بتدمير مقر الكتيبتين الثانية والثالثة، وهما من أكبر ألوية الجيش السوري في جنوب البلاد.

وحسب تقرير لقناة "الميادين" اللبنانية، تمت مصادرة معدات التشويش والاتصالات، في مواقع متقدمة كانت تتبع للواء 12، والمتمركزة سابقًا في قرى شريط فض الاشتباك في اتجاه قرى "كودنا، الحيران، سويسة، المعلقة" في ريف القنيطرة الجنوبي، مع تسجيل حالات دهم واعتقالات بحق مزارعي المنطقة، نفذتها قوات الاحتلال برفقة أشخاص ملثمين، وبإشراف ضباط يتكلمون اللغة العربية، ويستخدمون أسماء عربية.

قضم الأراضي السورية بعد احتلال جبل الشيخ

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم التاسع على التوالي، قضمه للأراضي السورية، حيث احتل جبل الشيخ السوري، واستولى على المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أوعز أمس إلى جيش الاحتلال، بالاستعداد للبقاء في منطقة جبل الشيخ السورية والمنطقة العازلة حتى نهاية عام 2025 على الأقل.

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الاراضي السورية جبل الشيخ الحرمون القنيطرة إسرائيل المنطقة العازلة الجيش السوري

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