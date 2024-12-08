بعد سقوط بشار، الفنان السوري مكسيم خليل: كان اسدًا علينا وهرب محتفظًا بحق الرد

علق الفنان السوري مكسيم خليل على المشهد السوري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، وآتي ذلك بعد إعلان سقوط نظام بشار الأسد بعد دخول المعارضة المسلحة إلى العاصمة دمشق.

وكتب مكسيم عبر حسابه الرسمي على خاصية القصص القصير من خلال "انستجرام": “ كان اسدًا علينا، وهرب محتفظًا بحق الرد، اسد العروبة هرب، بن حافظ هرب، كما بن علي هرب، افرحي سورية عدتي حرة”

كما ناشد مكسيم الشعب السوري بالحفاظ على مؤسسات الدولة والممتلكات العامة، فكتب: “ إلى أهلي في كل بقاع سورية حافظوا على مؤسسات الدولة، حافظوا على الممتلكات العامة، حافظوا على القصور، هي الآن ملك لكم، ملك للشعب السوري، ملك لسورية الحرة.”

مكسيم خليل يوجه رسالة للضباط السوريين

ووجه كذلك كلماته إلى الضباط والطيارين السوريين، مؤكدًا أن معركة سوريا ليست ضدهم وإنما ضد الدكتاتور الهارب، مؤكدًا أن ما مرت به سوريا في الساعات الأخير هي معركة ضد أكبر مؤامرة، فقال: "إلى الضباط والطيارين السوريين، إلى أهلنا في دمشق والساحل وكل المناطق الساخنة استمعوا لصوت العقل، كونوا شركاء في معركة سوريا لأجل السوريين، لنحافظ على ماتبقى من مدننا ودمائنا.. أنتم الآن موجوجون بمعركة بقاء الدكتاتور.. معركة السوريين ليست معكم..فنحن جميعًا اولاد سورية..ومعركتنا واحدة..مع من أوهموكم وأوهمونا انهم الوطن..والوطن اكبر منهم..الوطن للشعب..الوطن للجميع.

كونوا جزءًا من التوحيد فهم لا يعنيهم التقسيم.."

وتابع: “هي ليست مؤامرة..هي معركة ضد أكبر مؤامرة.. ليست معركة طائفة أو أقلية..هي معركة ضد الطائفية.. ليست معركة ضد سورية هذه معركة سورية، استمعوا لصوت العقل.. وكونوا جزء من بناء مستقبل جديد لسورية بعيد عن الاستبداد..كونوا جزءًا من الاستقرار..كونوا جزءًا من التطمين.. كونوا مكوّن من مكونات جيش سورية المستقبل..”

وقال: "احضنوا وافتحوا ايديكم للقادمين..فالقادمون اهلكم..سوريون مثلكم..تعالوا نبني وطنًا يتسع لنا جميعًا..نتساوى فيه جميعًا.. ونتساعد فيه جميعا.. احقنوا ماتبقى من دماء.. لتكن عقيدتنا "سورية"..سورية "العظيمة"..سورية "الحرّة" فقط استديروا الآن وكونوا جزءا من هذا التغيير.. كونوا شريكًا بكتابة تاريخ جديد.. كونوا شريكًا بالحرية."

رئيس الحكومة السورية يكشف تفاصيل آخر اتصال بينه وبين بشار

وكشف رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي تفاصيل آخر اتصال هاتفي بينه وبين الرئيس السوري بشار الأسد حول الأوضاع التى تشهدها سوريا قبل دخول الفصائل المسلحة للعاصمة دمشق.

وقال رئيس الحكومة السورية، محمد غازي الجلالي: إن الحكومة مستعدة للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب، مؤكدًا أنه ليس لديه أي معلومات عن مكان بشار الأسد ومتى غادر، وأن "آخر تواصل له مع الأسد كان مساء أمس.. وقد وضعته في صورة ما يجري في اتصالنا الأخير".

كما قال في مداخلة مع "العربية": الأسد قال لي "غدًا نرى" في تعليقه على التطورات.

وقال في مداخلته: "تواصلنا مع إدارة العمليات العسكرية.. واتفقنا على أهمية الحفاظ على المؤسسات"، مضيفًا أن "معظم الوزراء موجودون في دمشق".

وأشار إلى أنه "حدث تواصل مع الجولاني بشأن كيفية إدارة الفترة الحالية"، في إشارة إلى قائد "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني، الذي بدأ يستخدم اسمه الحقيقي، أحمد الشرع.

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