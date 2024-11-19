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خارج الحدود

انتكاسة انتخابية لرئيسة الوزراء الإيطالية وسط تقدم المعارضة اليسارية

رئيسة وزراء إيطاليا،
رئيسة وزراء إيطاليا، فيتو

تعرضت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، لانتكاسة انتخابية بعد خسارة ائتلافها المحافظ في منطقتين رئيسيتين، بعدما فاز الحزب الديمقراطي المعارض بفارق ضئيل في منطقة أومبريا بوسط البلاد، وعزز سيطرته في منطقة إميليا رومانيا، المعروفة كمعقل لليسار.

الحزب الديمقراطي يتقدم فى الانتخابات الإيطالية

وأظهرت نتائج التصويت، الذي استمر يومين وانتهى الإثنين، انتصارًا بارزًا لزعيمة الحزب الديمقراطي، إيلي شلاين، التي وصفت النتيجة بأنها "استثنائية". فقد حصلت مرشحة الحزب الديمقراطي ستيفانيا برويتي على 51% من الأصوات في أومبريا، مقارنة بـ46% لمرشح الائتلاف المحافظ. أما في إميليا رومانيا، فقد فازت مرشحة اليسار ميشيل دي باسكال بنسبة 57% من الأصوات، متفوقة على النسبة التي حققها الحزب في انتخابات 2020 (51%).

يُذكر أن هذه الانتصارات تحققت دون دعم من حركة 5 نجوم، التي انفصلت عن تيار يسار الوسط في ائتلاف سابق.

رئيس وزراء إيطاليا اليسارية تواجه اختبارًا انتخابيًا

وتواجه ميلوني اختبارًا انتخابيًا أكبر في عام 2025، حيث تتوجه ست مناطق رئيسية إلى صناديق الاقتراع، من بينها منطقة فينيتو الشمالية المكتظة بالسكان، والتي تُعد معقلًا لرابطة الشمال الشعبوية، أحد أبرز شركاء ائتلافها الحاكم.

ورغم هذه الانتكاسة، احتفظ ائتلاف ميلوني بسيطرته على منطقة ليغوريا الشهر الماضي، رغم فضيحة أدت إلى استقالة حاكمها اليميني.

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