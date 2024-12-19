الخميس 19 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 15 من مستشاريه في الاشتباكات الأخيرة بسوريا

قائد الحرس الثوري،
قائد الحرس الثوري، فيتو

أعلن  الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، مقتل 15 من مستشاريه في الاشتباكات الأخيرة في سوريا .

مقتل 15 مستشارا بالحرس الثوري الإيراني في سوريا 

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان صادر عنه: قُتل 15 مستشارا بمعارك سوريا، تأخرنا في سحب مستشارينا من سوريا دعما للجيش الذي لم يصمد ولا حتى الأسد، ولن نسمح لروسيا بنقل قواتنا العسكرية".

وفي السياق ذاته، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، إسرائيل للخروج من الأراضي السورية، قائلا: "نعرب عن خيبة أملنا من الصمت الدولي حيال اعتداءاتها".

إيران تدعو إسرائيل للخروج من سوريا 

كما دعا الرئيس الإيراني لمشاركة كل الأطياف في الحكومة السورية المقبلة واحترامها العلاقات مع دول المنطقة.

وأضاف مسعود بزشكيان، أن الحياة المشتركة للشعب السوري بتنوع انتماءاته هي الضامن لاستقرار سوريا وأمنها"، مطالبا بحماية الممتلكات والبعثات الإيرانية في سوريا وتلك مسؤولية من يحكمون دمشق الآن.

ويوم الثلاثاء الماضي قال ممثل إيران في مجلس الأمن الدولي، إن مستقبل سوريا يجب أن يقرره شعبها بعيدا عن أي إملاءات خارجية، وذلك على حد تعبيره.

وأضاف مندوب إيران لدى مجلس الأمن: "هناك ضرورة للإبقاء على المؤسسات السورية لحماية الاستقرار والتأسيس لحل سياسي جامع"، لافتا إلى أن طهران تدعم بشكل كامل عملية انتقال سياسي بقيادة سورية.

وبدأ مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، جلسة لبحث التطورات الأخيرة في سوريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحرس الثوري إيران سوريا الأسد روسيا

مواد متعلقة

بوتين: لم نُهزم في سوريا، ولم ألتق بشار الأسد بعد وصوله إلى موسكو

الجولاني يكشف موقفه من خلع الحجاب وشرب الكحول في سوريا (فيديو)

نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: سنهاجم إسرائيل عبر الوعد الصادق 3
ads

الأكثر قراءة

روسيا باقية ولن نواجه إسرائيل، أحمد الشرع يجيب عن جميع أسئلة الشعوب العربية

التعليم تكشف حقيقة وفاة طالبة بمتحور فيروس كورونا

جماهير الزمالك تسخر من إمام عاشور بعد أزمة عمر كمال (فيديو)

تصل لحد السيول، الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

أيمن بهجت قمر: محمد رمضان مش نمبر وان ومحققش نجاحات في السينما (فيديو)

هذه لحظتكم، معلومات تنشر لأول مرة عن دور أمريكا فى إسقاط بشار الأسد

الزمالك يتعادل مع سيراميكا 1/1 في أول ظهور لـ جروس بالدوري الممتاز (صور)

صرف 200 ألف جنيه للمتوفي و20 ألفا للمصاب بحادث تنظيف بيارة صرف صحي بالمنوفية

منوعات

المزيد

وثيقة تكشف جريمة قتل وقعت قبل 350 عاما

قتلته بسلاحه، مصرع ضابط عراقي على يد طفلته

إعلان تأجير الأهرامات لمستر بيست يثير الجدل، أراد استكشاف العوالم الأخرى والمتخصصون يكشفون الحقيقة

الصخور المضيئة، عبد الرحمن سعد يحول الحجارة إلى نجف (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 19-12-2024

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

محمد رحيم آخرهم.. مشاهير أثارت وفاتهم ضجة على "السوشيال ميديا" (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية اللبن في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير

أسماء سورة البينة وفضائلها والأحاديث الواردة فيها

تفسير رؤية فستان الفرح في المنام وعلاقتها بمناسبات سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية