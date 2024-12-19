الجمعة 20 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأوقاف تعلن تفاصيل مبادرة إحياء الكتاتيب

عودة الكتاتيب، فيتو
عودة الكتاتيب، فيتو
ads

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن وزير الأوقاف أعلن إطلاق مبادرة لإحياء الكتاتيب، والجهد في هذه المبادرة ليس قاصرًا على وزارة الأوقاف، ولكنه يشمل العديد من المؤسسات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

معهد لإعداد القراء 

وأضاف أن أحد نقاط القوى في مصر هي القوى الناعمة القائمة على الثقافة والقدرة على استيعاب الجديد والقديم، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها معهد لإعداد القراء، وتيسير مبادئ الفهم للقرآن الكريم، وجزء من هذا الأمر يحدث أون لاين.  

دور الكُتاب الفترة المقبلة

وأوضح أن الكُتاب سيكون مجهزًا بوسائل حديثة سواء من حيث العرض السمعي أو البصري، وسيكون له دور في محو الأمية، واستيعاب البنات والأطفال بعد فترة المدرسة، مشيرًا إلى أن الكُتاب سيعمل على ملء فراغ الأطفال بعد انتهاء النشاط المدرسي بتكلفة زهيدة للغاية في مكان أمن على الأطفال.

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “المحاور” الذي يقدمه الاعلامي فهمي بهجت بقناة “الشمس” إلى أن هناك قائمة لجهات الاتصال في كافة مديريات الأوقاف، ومن يريد افتتاح كُتاب عليه أن يتقدم بطلب لجهة الاتصال في مديرية الأوقاف التابع لها.


الأوقاف: افتتاح 17 مسجدًا الجمعة المقبلة

وأشار إلى أن الوزارة وقعت بروتوكولًا مع وزارة التموين في العاصمة الإدارية الجديدة، وينص هذا البروتوكول على ضرورة أن نكون في عون الأسر الأولى بالرعاية من خلال توفير وزارة التموين ألف طن من أصناف السكر والمكرونة، وسيتم توزيعهم على 200 ألف أسرة.

وأضاف أن هناك تعاونًا بين كافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني مثل مصر الخير وبنك الطعام، وهذا يأتي في إطار العمل على تحقيق الحياة الكريمة وفقًا للمبادرات الرئاسية.

وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يشهدان غدا افتتاح مسجد البحر الصغير بالبجلات

وزير الأوقاف يشارك النيابة الإدارية الاحتفال بمرور 70 سنة على إنشائها

ولفت إلى أن وزارة الأوقاف لديها مخطط لافتتاح مساجد بصورة أسبوعية، وهذا يشمل افتتاح المساجد الجديدة أو صيانة المساجد الجديدة أو فرش المساجد، مشيرًا إلى أن الجمعة المقبلة ستشهد افتتاح 17 مسجدًا، معقبًا: "لن يمر أسبوع إلا بافتتاح مساجد جديدة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأوقاف وزير الأوقاف إحياء الكتاتيب الكتاتيب القراء الك تاب

مواد متعلقة

وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يشهدان غدا افتتاح مسجد البحر الصغير بالبجلات

وزير الأوقاف: اللغة العربية منبع الفكر ومصدر الحضارة ومفتاح التقدم

خادمة القرآن الكريم لمدة 70 عاما، قصة الشيخة توحيدة عثمان التي نعاها وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يدشن «مبادرة عودة الكتاتيب» من المنوفية.. الأزهري: الكُتَّاب منارة للعلم والمبادرة بداية لاجتماع القلوب على الخير والحب.. ويقدم 5 توصيات ذهبية لحفظة كتاب الله (صور)
ads

الأكثر قراءة

صدمة لجماهير الزمالك بسبب إصابة ناصر ماهر في لقاء سيراميكا

التعليم تكشف حقيقة وفاة طالبة بمتحور فيروس كورونا

20 مليون جنيه كلمة السر، زاهي حواس يكشف حقيقة تأجير الأهرامات ليوتيوبر أمريكي

الصحة: تكليف رئاسي بتحسين أوضاع العاملين في القطاع الطبي

تصل لحد السيول، الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

روسيا باقية ولن نواجه إسرائيل، أحمد الشرع يجيب عن جميع أسئلة الشعوب العربية

جماهير الزمالك تسخر من إمام عاشور بعد أزمة عمر كمال (فيديو)

الصحفيين تكشف سبب شطب عماد الدين أديب من النقابة

منوعات

المزيد

عنفت طفلا مصابا بالتوحد، حبس مربية أطفال مغربية

وثيقة تكشف جريمة قتل وقعت قبل 350 عاما

قتلته بسلاحه، مصرع ضابط عراقي على يد طفلته

إعلان تأجير الأهرامات لمستر بيست يثير الجدل، أراد استكشاف العوالم الأخرى والمتخصصون يكشفون الحقيقة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 19-12-2024

المزيد

انفوجراف

محمد رحيم آخرهم.. مشاهير أثارت وفاتهم ضجة على "السوشيال ميديا" (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية اللبن في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير

أسماء سورة البينة وفضائلها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية