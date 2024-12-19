الأوقاف تعلن تفاصيل مبادرة إحياء الكتاتيب

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن وزير الأوقاف أعلن إطلاق مبادرة لإحياء الكتاتيب، والجهد في هذه المبادرة ليس قاصرًا على وزارة الأوقاف، ولكنه يشمل العديد من المؤسسات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

معهد لإعداد القراء

وأضاف أن أحد نقاط القوى في مصر هي القوى الناعمة القائمة على الثقافة والقدرة على استيعاب الجديد والقديم، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها معهد لإعداد القراء، وتيسير مبادئ الفهم للقرآن الكريم، وجزء من هذا الأمر يحدث أون لاين.

دور الكُتاب الفترة المقبلة

وأوضح أن الكُتاب سيكون مجهزًا بوسائل حديثة سواء من حيث العرض السمعي أو البصري، وسيكون له دور في محو الأمية، واستيعاب البنات والأطفال بعد فترة المدرسة، مشيرًا إلى أن الكُتاب سيعمل على ملء فراغ الأطفال بعد انتهاء النشاط المدرسي بتكلفة زهيدة للغاية في مكان أمن على الأطفال.

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “المحاور” الذي يقدمه الاعلامي فهمي بهجت بقناة “الشمس” إلى أن هناك قائمة لجهات الاتصال في كافة مديريات الأوقاف، ومن يريد افتتاح كُتاب عليه أن يتقدم بطلب لجهة الاتصال في مديرية الأوقاف التابع لها.



الأوقاف: افتتاح 17 مسجدًا الجمعة المقبلة

وأشار إلى أن الوزارة وقعت بروتوكولًا مع وزارة التموين في العاصمة الإدارية الجديدة، وينص هذا البروتوكول على ضرورة أن نكون في عون الأسر الأولى بالرعاية من خلال توفير وزارة التموين ألف طن من أصناف السكر والمكرونة، وسيتم توزيعهم على 200 ألف أسرة.

وأضاف أن هناك تعاونًا بين كافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني مثل مصر الخير وبنك الطعام، وهذا يأتي في إطار العمل على تحقيق الحياة الكريمة وفقًا للمبادرات الرئاسية.

ولفت إلى أن وزارة الأوقاف لديها مخطط لافتتاح مساجد بصورة أسبوعية، وهذا يشمل افتتاح المساجد الجديدة أو صيانة المساجد الجديدة أو فرش المساجد، مشيرًا إلى أن الجمعة المقبلة ستشهد افتتاح 17 مسجدًا، معقبًا: "لن يمر أسبوع إلا بافتتاح مساجد جديدة".

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