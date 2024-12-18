الأربعاء 18 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الأوقاف يشارك النيابة الإدارية الاحتفال بمرور 70 سنة على إنشائها

احتفاليه النيابة
احتفاليه النيابة الإدارية

شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في احتفال النيابة الإدارية بمناسبة مرور ٧٠ عامًا على إنشائها، بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ؛ والسيد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، وعدد من السادة الوزراء والمحافظين، وعدد من السادة المستشارين - رؤساء الجهات والهيئات القضائية وقياداتها الحاليين والسابقين، وعدد من أساتذة ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وعدد من مستشاري قيادات وأعضاء النيابة الإدارية، وعدد من قيادات الأجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية والنقابية وعدد من كبار رجال الدولة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وزير الأوقاف يشارك النيابة الإدارية احتفالها بمرور ٧٠ سنة على إنشائها

وفي كلمته أكد المستشار عبد الراضي صديق أنه منذ أن تأسيس النيابة الإدارية في مثل هذا اليوم منذ سبعين عامًا وهي تباشر رسالتها المقدسة التي قامت من أجلها بوجود كيان مستقل يتمتع بالحيدة والنزاهة، يتولى مكافحة الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة، مع دور آخر لا يقل أهمية، يتمثل في حماية الموظف العام من فساد رؤسائه أو تعنتهم، نظرًا لما تتمتع به النيابة الإدارية -بوصفها هيئة قضائية- من استقلال تام عن السلطة التنفيذية.

وشهد الاحتفال تقديم لمسة وفاء لمستشاري هيئة النيابة الإدارية الذين رحلوا؛ تكريمًا لذكرى رموز هذه الهيئة الوطنية العريقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسامة الأزهري الأوقاف الدكتور اسامة الازهري المؤسسات الحكومية المستشار عبد الراضي صديق مجلسي النواب والشيوخ وزير الأوقاف النيابة الإدارية

مواد متعلقة

وزير الأوقاف: اللغة العربية منبع الفكر ومصدر الحضارة ومفتاح التقدم

خادمة القرآن الكريم لمدة 70 عاما، قصة الشيخة توحيدة عثمان التي نعاها وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يدشن «مبادرة عودة الكتاتيب» من المنوفية.. الأزهري: الكُتَّاب منارة للعلم والمبادرة بداية لاجتماع القلوب على الخير والحب.. ويقدم 5 توصيات ذهبية لحفظة كتاب الله (صور)

محافظ المنوفية يستقبل وزير الأوقاف لتدشين مبادرة إحياء الكتاتيب بالقرى
ads

الأكثر قراءة

عمر كمال يثير الرعب في مران الأهلي بعد مشادة مع أحد زملائه وإصابته بقطع في شريان يده

15 غرزة وإمام عاشور السبب، كواليس مشادة عمر كمال في مران الأهلي

أهداف مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال (فيديو)

أسعار الذهب بالأسواق المحلية عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة

موعد تطبيق الزيادة فى فواتير وباقات المحمول

غزيرة ورعدية، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس

القبض على فتاة بتهمة قتل ابنة عمها وإخفاء جثتها بـ منور المنزل بدافع الغيرة

إصابة الشناوي تضع الأهلي في ورطة قبل لقاء شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

منوعات

المزيد

وفاة شاب تونسي متأثرا بحروق خطيرة بعدما أضرم النار في نفسه

ترامب يخطف الأنظار بقصة شعر جديدة

ضحايا محبي الأكل ، نقل تركي مشهور يعاني من السمنة المفرطة للمستشفي

إدراج أفلام مهرجان القاهرة السينمائي ضمن القائمة القصيرة للأوسكار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 18-12-2024 بالأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 18-12-2024

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الأربعاء 18-12-2024

المزيد

انفوجراف

خادمة القرآن الكريم لمدة 60 عاما.. قصة الشيخة توحيدة عثمان مع كتاب الله (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بمواجهة التحديات وحل المشكلات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (3 – 5)

تفسير رؤية تمزيق الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من العادات والمواقف القديمة

المزيد
الجريدة الرسمية