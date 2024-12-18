وزير الأوقاف يشارك النيابة الإدارية الاحتفال بمرور 70 سنة على إنشائها

شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في احتفال النيابة الإدارية بمناسبة مرور ٧٠ عامًا على إنشائها، بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ؛ والسيد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، وعدد من السادة الوزراء والمحافظين، وعدد من السادة المستشارين - رؤساء الجهات والهيئات القضائية وقياداتها الحاليين والسابقين، وعدد من أساتذة ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وعدد من مستشاري قيادات وأعضاء النيابة الإدارية، وعدد من قيادات الأجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية والنقابية وعدد من كبار رجال الدولة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وزير الأوقاف يشارك النيابة الإدارية احتفالها بمرور ٧٠ سنة على إنشائها

وفي كلمته أكد المستشار عبد الراضي صديق أنه منذ أن تأسيس النيابة الإدارية في مثل هذا اليوم منذ سبعين عامًا وهي تباشر رسالتها المقدسة التي قامت من أجلها بوجود كيان مستقل يتمتع بالحيدة والنزاهة، يتولى مكافحة الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة، مع دور آخر لا يقل أهمية، يتمثل في حماية الموظف العام من فساد رؤسائه أو تعنتهم، نظرًا لما تتمتع به النيابة الإدارية -بوصفها هيئة قضائية- من استقلال تام عن السلطة التنفيذية.

وشهد الاحتفال تقديم لمسة وفاء لمستشاري هيئة النيابة الإدارية الذين رحلوا؛ تكريمًا لذكرى رموز هذه الهيئة الوطنية العريقة.

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