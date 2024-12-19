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حوادث

زوجة في دعوى خلع: رفض يجبلي وجبة عشاء من مطعم صبحي كابر

دعوى خلع، فيتو
دعوى خلع، فيتو

رفعت ربة منزل، دعوى خلع ضد زوجها، متهمة إياه بالبخل العاطفي والمادي أمام قاضي الأسرة بمحكمة الأسرة في أكتوبر.

وقالت الزوجة في دعواها: إن علاقة زوجها بها تبدلت بعد زواجهما، وأنها اكتشفت بخله العاطفي والمادي بعد زواجهما والذي لم يستغرق بضعة شهور، مشيرة إلى أنها لم تعد تتحمل خاصة أنه كان أثناء فترة خطبتها به كان يغرقها بالمال بشراء الهدايا والخروج لأفخم الأماكن بالإضافة إلى كلمات الحب المعسولة، التي كان يرددها على مسامعها.

وأضافت الزوجة في دعواها: "بعد زواجنا تغير كل شيء وأغلق في وجهي كل أبواع الفسح حتى الهدايا انعدمت، ورغم ذلك صبرت لكي تستمر الحياة حتي طلبت منه تناول عشاء في مطعم صباحي كابر فرفض قائلًا لها: "مفيش داعي نضيع فلوسنا في حاجة زي دي"، وأمام إصراري ادعى بأنه مشغول، فطلبت منه إعطائي مالًا لكي أخرج مع أحد من أفراد أسرتي لشراء وجبة العشاء لكنه رفض فشعرت كأني محبوسة".

وتابعت: "لحظتها شعرت أن هذا السلوك يكشف عن إهمال مستمر لرغباتي واحتياجاتي، مؤكدة: “مش المطعم هو الهدف، لكن شعوري أنه لا يعيرني اهتمامًا كسرني، لذلك تركت المنزل وأصررت على رفع دعوى خلع عليه”.

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دعوى خلع مطعم صباحي أكابر بمحكمة الأسرة

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