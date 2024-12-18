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أخبار مصر

وزير الصحة: أتألم لزيادة هجرة الأطباء للخارج وهذا ما وجه به السيسي

هجرة الأطباء، فيتو
هجرة الأطباء، فيتو
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كشف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، موقفه من الزيادة المطردة لهجرة الأطباء المصريين إلى خارج البلاد.

وقال وزير الصحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: "نتأثر بغياب الكفاءات الطبية وخروجها للخارج وهناك بعض التعويض من خلال زيادة كليات الطب، أن أتألم من الزيادة المطردة في هجرة الأطباء".

ولفت: "هناك فخر بتميز الطبيب المصري على مستوي العالم وهناك دول أوروبية متقدمة تعتمد على الطبيب المصري بفضل تميزه".


 

وتابع: "حزين على فقدان القوة البشرية الطبية، ولكني فخور بالطبيب المصري الذي يعتبر سفيرا لمصر بالخارج".

وأكد: "الرئيس السيسي وجهنا بدراسة المقابل المادي للأطباء، ونعمل على دعمهم علميا والحصول على الدرجات العلمية من خلال وزارة الصحة والنظر في المقابل المادي"، متابعا: "لست راضيا بشكل عام عن المقابل المادي للأطباء ولكن نعمل على دراسة زيادته".


 

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