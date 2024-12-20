الجمعة 20 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ البيضاء بالأسواق

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا في الأسواق، إذ واصل سعر كيلو الفراخ البيضاء الارتفاع في الأسواق بنحو 3 جنيهات، مقابل سعر الدواجن البلدي، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم الجمعة في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

 

<span style=
اسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق 

 وعن سعر الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الجمعة، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 83.4 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 75 جنيهًا إلى 95 جنيها للكيلو للمستهلك. 

اسعار الفراخ البلدي 

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الجمعة، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 116.6 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح  سعر كيلو الدواجن بلدي بين 85 جنيهًا إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

<span style=
اسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 75 إلى 76 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 77 جنيهًا إلى 78 جنيهًا.

 

<span style=
اسعار الفراخ اليوم

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وفيما يخص أسعار الدواجن اليوم الجمعة في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة روستي نحو 100 جنيه.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 155 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 260 جنيهًا.
  • بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 130 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 135 جنيهًا.
  • بلغ سعر فيليه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 240 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 155 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 150 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 270 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كجم نحو 188 جنيهًا.
  • بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 255 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك بالعظم فريش الوطنية نحو 115 جنيهًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الدواجن اسعار الدواجن اليوم اسعار الفراخ اسعار الفراخ اليوم سعر الدواجن اسعار الفراخ البيضاء سعر الفراخ البيضاء سعر كيلو الفراخ سعر الفراخ بورصة الدواجن سعر كيلو الدواجن أسعار كيلو الدواجن سعر الدواجن اليوم موقع فيتو فيتو بورصه الفراخ اليوم
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والعواصف الرعدية اليوم وتحذر المواطنين من 5 أشياء

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ البيضاء بالأسواق

بعد الفيديو المخجل، ناهد السباعي تخرج عن صمتها وتكشف سر رفض تقبيل حورية فرغلي

الزيادة تصل إلى 1874 جنيها، ارتفاع أسعار جميع أنواع الأسمدة في الأسواق

أسعار الخضار اليوم الجمعة بسوق العبور، ارتفاع الطماطم والبسلة والسبانخ

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع البلطي والمكرونة وانخفاض كبير في الجمبري

أخبار مصر: ضربة جديدة لسد النهضة، الأمريكان وجها لوجه مع الجولاني، عواصف رعدية تضرب مصر، سر رفض ناهد السباعي تقبيل حورية فرغلي

للأجانب المقيمين بمصر، هذه المحظورات يجب تجنبها وفق القانون

منوعات

المزيد

قراصنة صوماليون يعلنون قيمة الفدية مقابل الإفراج عن طاقم سفينة صينية

يحمله نصف البالغين ويشبه نزلات البرد، فيروس شائع يؤدي إلى الإصابة بالزهايمر

قعدة رومانسية ولغة عيون، أول تعليق من رئيسة وزراء إيطاليا على علاقتها بإيلون ماسك (صور)

عنفت طفلا مصابا بالتوحد، حبس مربية أطفال مغربية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 19-12-2024

المزيد

انفوجراف

محمد رحيم آخرهم.. مشاهير أثارت وفاتهم ضجة على "السوشيال ميديا" (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 20 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 20 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 20 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية