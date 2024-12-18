الدفاية وراء حريق شقة الوراق ومصرع مسن

توصل فريق المعمل الجنائي بمديرية أمن القاهرة، أن وراء مصرع مسن بدائرة قسم الوراق، ماس كهربائي اشتعل بالدفاية، ونتج عنه اندلاع الحريق الذي علي أثره لقي حتفه.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق يفيد فيه بمصرع، مسن بعد نشوب حريق بشقته بسبب ماس كهربائي، وتم إنقاذ زوجته من قبل شرطة الحماية المدنية، وإخماد الحريق، والتي انتقلت لموقع الحادث عقب ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بالحادث، ونجحت في اخماده وإنقاذ زوجة المسن.



وتحرّر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بدفن جثمان المتوفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.