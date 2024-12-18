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حوادث

الدفاية وراء حريق شقة الوراق ومصرع مسن

حريق شقة في الوراق
حريق شقة في الوراق ومصرع مسن، فيتو

توصل فريق المعمل الجنائي بمديرية أمن القاهرة، أن وراء مصرع مسن بدائرة قسم الوراق، ماس كهربائي اشتعل بالدفاية، ونتج عنه اندلاع الحريق الذي علي أثره لقي حتفه.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق يفيد فيه بمصرع، مسن  بعد نشوب حريق بشقته بسبب ماس كهربائي، وتم إنقاذ زوجته من قبل شرطة الحماية المدنية، وإخماد الحريق، والتي انتقلت لموقع الحادث عقب ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بالحادث، ونجحت في اخماده وإنقاذ زوجة المسن.


وتحرّر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بدفن جثمان المتوفى.

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المعمل الجنائي قسم الوراق بالجيزة مباحث الوراق

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