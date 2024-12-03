الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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وكيل صحة الإسماعيلية تتوعد المقصرين بوحدة طب الأسرة بأبوصوير (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 أجرت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، جولة مفاجئة بوحدة طب الأسرة بـ أبوصوير البلد، يرافقها فريق إشراف مديرية الصحة؛ للوقوف على انضباط سير العمل، وتواجد الفريق الطبي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من تطبيق اللائحة 75 لسنة 2024، الخاصة بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارات المحلية. 

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متابعة الخدمات المقدمة بالوحدة 

 تابعت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، جودة خدمات عيادة طب الأسنان وتواجد الفريق الطبي وإتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى، وانتظام صرف الوسائل بعيادة تنظيم الأسرة، وتفقدت قسم الصيدلة واطمأنت على توافر الأدوية والمستلزمات ووجهت إشراف الصيدلة بمديرية الصحة باستكمال النواقص. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

مراجعة كشوف الحضور والانصراف 

 وراجعت كشوف الحضور والانصراف بالوحدة وحصر المتغيبين لاتخاذ اللازم حيال المقصرين وإعادة توزيع القوى البشرية بالوحدة. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

تفقد سير العمل بقسم الاستقبال 

 كما تفقدت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، سير العمل بقسم الاستقبال وعيادة طب الأسرة، واطمأنت على انتظام حركة الطعوم وتوافر الأمصال وكفاءة سلسلة التبريد.  

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

 اطلعت وكيل صحة الإسماعيلية، على معدل تردد المواطنين وإقبالهم على مبادرات 100 مليون صحة لفحص السمع لحديثي الولادة ودعم صحة المرأة وفحص الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر الاعتلال الكلوي. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

إعادة تنسيق غرف سكن الأطباء 

 ووجهت وكيل صحة الإسماعيلية بإعادة تنسيق غرف سكن الأطباء والتخلص من الكهنة والرواكد، وفى ختام الجولة استمعت لبعض المترددين للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة، وأكدت على ضرورة التزام الفريق الطبي بمواعيد العمل الرسمية وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

 وأكدت وكيل وزارة الصحة على استمرار الرقابة والمتابعة على الوحدات الصحية؛ للوقوف على مدى انضباط الأطباء وفرق التمريض ومستوى الرعاية الصحية المقدمة..

رافق وكيل وزارة الصحة فريق إدارات الرعاية الأساسية والمراجعة الداخلية والحوكمة والدعم الفنى.

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