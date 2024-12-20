من السنة النبوية، فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه

يوم الجمعة، يعد يوم الجمعة لدى المسلمين يوم عيد، ففيه صلاة الجمعة، وفيه ساعة إجابة، وله فضل كبير وعظيم، وفي هذا الإطار نستعرض الأحاديث النبوية الشريفة في فضل يوم الجمعة.

أحاديث عن فضل يوم الجمعة

تناولت الأحاديث الشريفة فضل يوم الجمعة في عدة مواضع لما له من ثواب وجزاء عظيم، كما أوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فضل يوم الجمعة

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: (من أفضَلِ أيامِكم يومُ الجمُعةِ، فيه خُلِقَ آدمُ، وفيه قُبِضَ، وفيه النَّفخةُ، وفيه الصَّعقةُ).

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: (الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إلى الجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ ما بيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الكَبَائِرَ).

ساعة إجابة يوم الجمعة

وفي يوم الجمعة ساعة إجابة، يستجيب الله فيها سؤال السائل وحاجة المحتاج، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (فِيهِ سَاعَةٌ، لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ).

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ في الجُمُعَةِ لَساعَةً، لا يُوافِقُها مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللَّهَ فيها خَيْرًا، إلَّا أعْطاهُ إيَّاهُ، قالَ: وهي ساعَةٌ خَفِيفَةٌ. وفي رواية: ولَمْ يَقُلْ: وهي ساعَةٌ خَفِيفَةٌ).

فيه تقوم الساعة

وقيام الساعة يكون يوم الجمعة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (نَحْنُ الآخِرُونَ، ونَحْنُ السَّابِقُونَ يَومَ القِيامَةِ، بَيْدَ أنَّ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيَتِ الكِتابَ مِن قَبْلِنا، وأُوتِيناهُ مِن بَعْدِهِمْ، ثُمَّ هذا اليَوْمُ الذي كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْنا، هَدانا اللَّهُ له، فالنَّاسُ لنا فيه تَبَعٌ، اليَهُودُ غَدًا، والنَّصارَى بَعْدَ غَدٍ. [وفي رواية]: نَحْنُ الآخِرُونَ، ونَحْنُ السَّابِقُونَ يَومَ القِيامَةِ، بمِثْلِهِ).

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (خَيْرُ يَومٍ طَلَعَتْ عليه الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ، فيه خُلِقَ آدَمُ، وفيهِ أُدْخِلَ الجَنَّةَ، وفيهِ أُخْرِجَ مِنْها، ولا تَقُومُ السَّاعَةُ إلَّا في يَومِ الجُمُعَةِ).

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

وللصلاة على النبي في هذا اليوم فضل عظيم كما جاء في أحاديث رسولنا الكريم..

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ مِن أفضَلِ أيَّامِكم يومَ الجُمُعةِ؛ فأكثِروا عليَّ مِن الصَّلاةِ فيه؛ فإنَّ صَلاتَكم معروضةٌ عليَّ. قال: فقالوا: يا رسولَ اللهِ، وكيف تُعرَضُ صلاتُنا عليك وقد أَرَمْتَ؟! -قال: يقولونَ: بَلِيتَ- قال: إنَّ الله تبارك وتعالى حَرَّم على الأرضِ أجسادَ الأنبياءِ صلَّى اللهُ عليهم).

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قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من أفضَلِ أيامِكم يومُ الجمُعةِ، فيه خُلِقَ آدمُ، وفيه قُبِضَ، وفيه النَّفخةُ، وفيه الصَّعقةُ، فأكثِروا عليَّ من الصَّلاةِ فيه فإنَّ صلاتَكم مَعروضةٌ عليَّ، قالوا يا رسولَ اللَّهِ: وكيفَ تُعرَضُ عليك صلاتُنا، وقد أرمتَ يعني وقد بليتَ، قال: إنَ اللَّهَ حرَّمَ على الأرضِ أن تأكُلَ أجسادَ الأنبياءِ).

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