من دعاء الصالحين، ردده في ليلة الجمعة ويومها

يحرص البعض علي الدعاء ليلة الجمعة ويومها اغتناما لفضل الدعاء ليلة الجمعة ويومها، فمن المعروف أن ليلة الجمعة ويومها من الأيام التي يقبل فيها الدعاء، خاصة الدعاء يوم الجمعة وليلتها لما في يوم الجمعة من ساعة إجابة لا بوافقها رجل مسلم يدعو إلا استجيب له، وفي هذا السياق نستعرض معكم دعاء الصالحين في ليلة الجمعة فرددوه

دعاء عائشة



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة عليك بالجوامع الكوامل قولي:(اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله. وما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد ، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدًا برحمتك يا أرحم الراحمين)

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من رسول الله إلي الحسن فقال: قل: (اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدًا غيرك. اللهم وما ضعفت عنه قوتي، وقصر عنه علمي ولم تنته إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي. ولم يجر على لساني، مما أعطيت أحدًا من الأولين والآخرين من اليقين، فخصني به يا أرحم الراحمين).





دعاء أنس بن مالك



(من دعا بهذا الدعاء في الصباح لم يقدر أحد على إيذائه). بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء أذى. بسم الله افتتحت وبالله ختمت وبه أمنت.

بسم الله أصبحت، وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على عقلي وذهني. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الشافي. بسم الله المعافي. بسم الله الوافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

هو الله الله.. الله الله..الله ربي لا أشرك به شيئًا

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وأعز وأجل مما أخاف وأحذر.

أسألك اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يعطيه غيرك. عز جارك، وجل ثناؤك، ولا إله غيرك.

اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي. ومن شر كل سلطان ومن شر كل شيطان مريد، ومن شر كل جبار عنيد، ومن شر كل قضاء سوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وأنت على كل شيء حفيظ

(إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين).

اللهم إني أستجيرك، واحتجب بك من كل شيء خلقته واحترس بك من جميع خلقك، وكل ما ذرأت وبرأت. وأحترس بك منهم، وأفوض أمري إليك. وأقدم بين يدي في يومي هذا، وليلتي هذه، وساعتي هذه وشهري هذا.

بسم الله الرحمن الرحيم. (قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد).

عن أمامي: بسم الله الرحمن الرحيم. (قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد)

ومن فوقي: بسم الله الرحمن الرحيم. (قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد).

وعن يميني: بسم الله الرحمن الرحيم. (قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد).

عن شمالي: بسم الله الرحمن الرحيم. (قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد).

بسم الله الرحمن الرحيم (الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم

(بسم الله الرحمن الرحيم.شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائمًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم). ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين (فإن تولوا. فقل: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم) “سبع مرات”.

دعاء آدم عليه السلام



قالت عائشة رضي الله عنها: لما أراد الله عز وجل أن يتوب على آدم عليه السلام، طاف بالبيت سبعًا وهو يومئذ ليس بمنى ربوه حمراء، ثم قام فصلى ركعتين ثم قال: (اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فأقبل معذرتي. وتعلم حاجتي فأعطى سؤالي. وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي، اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي. ويقينًا صادقًا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي؛ والرضا بما قسمته لي يا ذا الجلال والإكرام).

فأوحى الله عز وجل إليه (قد غفرت لك ولا يأتيني أحد من ذريتك فيدعوني بمثل الذي دعوتني به. إلا غفرت له وكشفت غمومه وهمومه، ونزعت الفقر من بين عينيه، واتجرت له من رواء كل تاجر، وجاءته الدنيا وهي راغمة وإن كان لا يريدها).



قال جعفر الصادق:

(1) عجبت لما بلى بالضر كيف يذهل عنه أن يقول: (مسني الضر وأنت أرحم الراحمين) والله تعالى يقول: (فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر).



(2) وعجبت لمن بلى بالغم كيف يذهل عنه أن يقول: (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين). والله تعالى يقول: (فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك. ننجي المؤمنين).



(3) وعجبت لمن خاف شيئًا كيف يذهل عنه أن يقول: (حسبنا الله ونعم الوكيل). والله تعالى يقول: (فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء).



(4) وعجبت لمن كوبد في أمر كيف يذهل عنه أن يقول: (وأفوض أمري إلي الله، إن الله بصير بالعباد). والله تعالى يقول: (فوقاه الله سيئات ما مكروا).



(5) وعجبت لمن أنعم الله عليه بنعمة خاف زوالها. كيف يذهل عنه أن يقول: (ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله).

دعاء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام



كان يقول إذا أصبح: (اللهم إن هذا خلق جديد فافتحه علي بطاعتك واختمه لي بمغفرتك ورضوانك وارزقني فيه حسنة تقبلها مني وزكها وضعفها لي، وما عملت فيه من سيئة فاغفرها لي إنك غفور رحيم ودود كريم) قال: ومن دعا بهذا الدعاء إذا أصبح فقد أدى شكر يومه

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