إزالة 21 حالة تعدٍ بالبحيرة ضمن الموجة 24 لإزالة التعديات (صور)

أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة على أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لرصد أي تعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وشددت على ضرورة المرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية مع إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

تفاصيل إزالة 21 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالبحيرة

هذا وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق مدن ومراكز المحافظة أمس الأربعاء عن إزالة 17 حالة تعد على أراضي أملاك دولة (مباني) على مساحة 814 متر مربع بالإضافة إلى 4 حالات تعد على أراض زراعية على مساحة 7 قراريط.

ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه خلال المرحلة الثالثة 282 حالة على مساحة 16808 م2 (مباني) و72 حالة تعدٍ على مساحة 7 أفدنة و17 قيراطا (زراعة).



توفير المراكز التكنولوجية في كافة أنحاء المحافظة لاستقبال طلبات التصالح

هذا وتؤكد محافظ البحيرة على استمرار استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة، مشيرةً إلى أن هذه المراكز تسهم بشكل كبير في تقليل التكدس والتزاحم وتيسير عملية التقديم للمواطنين.

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