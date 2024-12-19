محافظ البحيرة ورئيس القابضة للمياه يتفقدان مركز التدريب بشركة المياه (صور)

قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بجولة تفقدية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، وذلك ضمن رؤية شاملة لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي بمحافظة البحيرة، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة وذلك بحضور الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة واللواء حسن موافى السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية.



رئيس القابضة لمياه الشرب مركز التدريب المتطور التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي

وشملت الجولة مركز التدريب المتطور التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة وزيارة القاعات التدريبية ومعامل الحاسب الآلي المطورة، حيث تم الاطلاع على الإمكانيات التقنية المتقدمة التي تسهم في تأهيل العاملين والطلاب بطرق حديثة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية ثم تفقد معمل العدادات والطلمبات واستعراض تدريب الفنيين وطلاب المدرسة الثانوية على أحدث التقنيات لصيانة وتشغيل العدادات والطلمبات، مما يضمن خدمات دقيقة وعالية الجودة.





كما تفقدت محافظ البحيرة ورئيس الشركة القابضة ورشة الشبكات التي تحاكي الواقع العملي باستخدام المعدات اللازمة لمد خطوط المياه وصيانة الطلمبات وأشادت المحافظ بهذا النموذج التطبيقي لإعداد الكوادر البشرية للعمل الميداني.

كما شهدا تدريبًا عمليًّا لفنيي المحطات داخل قاعة مجهزة بأحدث الأجهزة، وتابعت كيفية محاكاة صيانة وتشغيل المحطات بكفاءة.



وتفقدت محافظ البحيرة، ورئيس الشركة القابضة مركز خدمة العملاء التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، وأوضح المهندس محمد سعيد نشأت، أن مركز خدمة العملاء، يُعد إضافة نوعية في إطار حرص الشركة على تحسين الخدمات المقدمة للعاملين في مختلف الفروع، حيث يساعد العاملين فى إتمام الإجراءات الحكومية والإدارية والتى منها: (استخراج بطاقات الرقم القومي - استكمال مستندات الإسكان الاجتماعي



وخلال الجولة، أثنت المحافظ على مستوى طلاب المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتقت بأحد الطلاب صاحب الاختراع المبتكر الذي يهدف إلى تقليل استهلاك البنزين بنسبة 40%، وأكدت المحافظ دعم المحافظة للطالب بكافة الإمكانيات لتطويره بحثه والوصول لنتائج فعالة.

واختتمت الجولة بعرض تقديمي قدمه المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه البحيرة، حول تطورات قطاع المياه والصرف الصحي بالمحافظة وإحصائيات وبيانات توضح تطور إنتاج المياه خلال السنوات الماضية والخطط المستهدفة حتى عام 2030.

حيث تم استعراض رؤية الشركة وأهدافها الاستراتيجية لإنتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات العالمية وحماية البيئة



محطات مياه الشرب بمحافظة البحيرة

وأشار رئيس الشركة أن المحافظة تنتج حاليًا حوالي مليون و500 ألف متر مكعب من المياه يوميًا باجمالى محطات 64 محطة ( محطات سطحية كبرى -محطات الترشيح السريع- المحطات الارتوازية) بإجمالى أطوال الشبكات المياه 113000 ,ومن المتوقع فى 30 يونيو 2030 أن تصل الطاقة الإنتاجية 1.91 مليون متر3/ يوم





وأضاف أنه يتم معالجة نحو 462 مليون متر مكعب يوميًا من مياه الصرف الصحي عبر 34 محطة معالجة، و224 رافعًا، بإجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي التي تبلغ 2,243 كيلومترًا.





كما تناول العرض مشروعات التعاون الدولي الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، والتي تهدف إلى تطوير وتأهيل وإحلال وتجديد عدد من محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.





وشمل العرض أيضًا استعراض منظومة النظم الجغرافية (GIS)، والمخطط العام، والتحليل الهيدروليكي، والأصول الفنية، ومدى تأثير هذه النظم على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





وخلال العرض، قدم رئيس شركة مياه البحيرة موقف مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة، التى تنفذها شركة مياه البحيرة، والتي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين في القرى المستهدفة. ومنها: (مشروعات متكاملة لخدمات الصرف الصحي لعدد (23) قرية بالتعاون مع شركاء التنمية، والوصلات المنزلية للصرف الصحي لعدد (215) قرية حيث تم تنفيذ ما يقرب من 138,000 وصلة منزلية لتوفير خدمات الصرف الصحي في هذه القرى، مما يساهم في تحسين الظروف الصحية والبيئية للمواطنين)





وأكد نشأت أن تلك المشروعات تعد خطوة هامة نحو تحسين البنية التحتية في القرى الأكثر احتياجًا، وتطوير معدلات تغطية الصرف الصحى بالمحافظة، وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.





كما تم استعراض منظومة جودة المياه والتى تضم معملًا مركزيًا للمياه ومعملًا مركزيًّا للصرف الصحي، يعملان على متابعة وتحليل جودة المياه بشكل دوري لضمان مطابقتهما للمعايير الصحية. بالإضافة إلى 31 معملًا بمحطات مياه و27 معملًا بمحطات الصرف الصحي، والمعامل المتنقلة للتأكد من تطابقها مع المواصفات القياسية.





وأعربت محافظ البحيرة عن تقديرها للجهود المبذولة لتحسين جودة خدمات المياه والصرف الصحي، مؤكدة استمرار التعاون بين المحافظة والشركة القابضة لتحقيق التنمية المستدامة.





من جهته، أشاد المهندس ممدوح رسلان بالبنية التحتية المتطورة والمشروعات المنفذة بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أهمية تطوير العنصر البشري لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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