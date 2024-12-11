إزالة 69 حالة تعدي على أراضى زراعية وأملاك الدولة في البحيرة (صور)

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة عددًا من الحملات لإزالة التعديات أمس الثلاثاء ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 24 أسفرت عن إزالة 60 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة (مباني) على مساحة 6248 متر مربع وإزالة 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة فدان و13 قيراط.



وأصبح إجمالي ما تم إزالته منذ إنطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 24 حتى الآن 127 حالة على مساحة 9982 م2 (مباني) و40 حالة تعدي على مساحة 5 أفدنة و3 قيراط (زراعة).

وأكدت محافظ البحيرة استمرار استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة، مشيرةً إلى أن هذه المراكز تسهم بشكل كبير في تقليل التكدس والتزاحم وتيسير عملية التقديم للمواطنين.





ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة بضرورة استمرار تكثيف الحملات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 لازالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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