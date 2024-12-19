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رياضة

الدوري الممتاز، بتروجت يتقدم على طلائع الجيش 0/1 في الشوط الأول

بتروجت، فيتو
بتروجت، فيتو

تقدم فريق بتروجت على مضيفه طلائع الجيش 0/1 في الشوط الأول، من المباراة التي تجري مساء اليوم الخميس، على ملعب جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

سجل بدر موسى هدف فريق بتروجت في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 33.

تشكيل طلائع الجيش ضد بتروجت

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: محمد فتح الله، عمرو طارق، أحمد عبد الرحمن زولا، أحمد متعب.

خط الوسط: فريد شوقي، حميد ماو، عماد فتحي.

خط الهجوم: كريم طارق، يسري وحيد، جودوين شيكا.

تشكيل بتروجت أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: توفيق محمد، هادي رياض، أحمد بحبح، محمود شديد.

خط الوسط: حامد حمدان، أحمد رضا، رشاد المتولي، بدر موسى، مصطفى الجمل.

خط الهجوم: شوكويدي جابريل.

ترتيب طلائع الجيش وبتروجت

ويدخل طلائع الجيش بقيادة مديره الفني عبد الحميد بسيوني المباراة بروح معنوية عالية بعد فوزه الأخير على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الجولة السابقة، في المقابل، يسعى فريق بتروجت بقيادة مديره الفني سيد عيد  إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعوض خسارته أمام فاركو بنتيجة 2-1.

ويحتل طلائع الجيش يحتل المركز الثامن برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وخسارة، وسجل الفريق 4 أهداف واستقبل مثلها، بينما بتروجت يأتي في المركز السادس عشر برصيد نقطتين فقط، حصدها من تعادلين وخسارتين، دون تحقيق أي فوز حتى الآن، زأحرز لاعبو الفريق 3 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف. 

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