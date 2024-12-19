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إجراء 7 عمليات جراحة عظام بمستشفى حوش عيسى المركزي في البحيرة (صور)

اجراء 7 عمليات جراحية
اجراء 7 عمليات جراحية بالبحيرة، فيتو

نجح الفريق الطبي بمستشفى حوش عيسى المركزي بـ محافظة البحيرة في إجراء 7 عمليات جراحية ، من ضمنها 3 عمليات جراحة عظام كبرى، ضمن المشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار.

وشملت العمليات 3 حالات جراحة عظام معقدة، وحالتين لإصلاح الرباط الصليبي للركبة، وحالة تصليح لأربطة الكتف.

 

كما قام الفريق بإجراء 4 عمليات أخرى منها حالتيان تثبيت كسور في الفخذ وحالة منظار ركبة لتصليح قطع فى الغضروف الهلالى وحالة تقويم لمفصل الركبة.

 

 


إجراء عملية تركيب كليبس لورم بالثدي بمستشفي كفر الدوار

وأجرى العمليات الدكتور نصر القزاز رئيس القسم وأخصائي العظام بالمستشفى والدكتور عصام نعيم أخصائي التخدير بالاشتراك والتعاون مع الفريق الطبي المتميز بالمستشفى من الفنيين والتمريض والعاملين بقسم العمليات وتحت إشراف الدكتور مصطفى محفوظ مدير المستشفى.

 

كما قام الفريق الطبي بمستشفى كفر الدوار العام ولأول مرة في مستشفيات البحيرة، بإجراء عملية بتركيب كليبس لورم بالثدي بإستخدام الأشعه الداخلية بالمستشفي  بواسطة الدكتور مصطفي محمد عبدالحميد  استشاري ورئيس قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية ، وذلك لمريضة تتلقي العلاج الكيماوي بالمستشفي. 
 

وقد أشاد الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بجهود ونجاح الفرق الطبية المشاركة فى هذه العمليات، مؤكدًا أن ذلك يأتي فى إطار القضاء على قوائم الإنتظار بالنسبة للعمليات الجراحية وأن الدولة تُولى اهتمام كبير بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة.

 

وأعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره للدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي، ومديرى المستشفيين وللفرق الطبية المشاركة، وفرق التمريض وكافة العاملين بالمستشفيين تقديرًا لمجهوداتهم ودورهم الكبير في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.

 


 

كما أكد  وكيل المديرية أن ذلك يأتي في إطار التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة لاهالي البحيرة، وتذليل كافة العقبات أمام الحالات الحرجة والطارئة.

 

ووجه الشكر للجميع لمجهودهم المتميز، ونجاحهم فى اجراء مثل هذه العمليات، التى تمنح الأمل للمريض وتزرع الثقة فى نفس كل مواطن، وأنّ جميع من يعمل بها هدفهم الإرتقاء بخدمة المواطن وتقديم أفضل أداء .


 

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حوش عيسى البحيرة عمليات جراحية مستشفي حوش عيسي المركزي محافظة البحيرة

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