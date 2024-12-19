محافظ سوهاج في جولة مفاجئة بساقلتة ويوجه بإصلاحات عاجلة في الصحة والتعليم

خلال جولة ميدانية مفاجئة ..

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية مفاجئة شملت قرية الصوامعة شرق بمركز أخميم، ومدينة ساقلتة، لمتابعة الوضع العام والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في تلك المناطق، بحضور علي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، وخالد أبو محسب رئيس مركز ومدينة ساقلتة.

محافظ سوهاج يحيل المتغيبين بدون إذن أو مبرربالوحدة الصحية بالصوامعة للتحقيق

واستهل المحافظ الجولة بتفقد سير العمل بالوحدة الصحية بنجوع الصوامعة شرق، وقد تلاحظ سوء مستوى النظافة بالوحدة، وتغيب عدد من الأطباء والعاملين بها، موجها بإحالة المتغيبين بدون إذن أو مبرر للتحقيق، كما تفقد الوحدة البيطرية بالقرية، ووجه بإحالة مدير الوحدة للتحقيق لسوء مستوى النظافة، وتفقد كذلك مدرسة نجوع الصوامعة الإعدادية، حيث تابع أعمال الصيانة الجارية بها موجها بالانتهاء من جميع الأعمال خلال مدة زمنية لاتتجاوز شهرين عقب انتهاء تقرير كلية الهندسة بمدى صلاحية الأعمال الجارية بالمدرسة، موجها بسرعة تدبير قطة أرض من تبرعات الأهالي لإنشاء مدرسة جديدة فيها، ضمن سياسة تخفيف أعداد الطلبة بالفصول المدرسية.

محافظ سوهاج يوجه رئيس مدينة ساقلتة بنقل السوق العمومي من مدخل المدينة في وإنشاء سوق حضاري

وفي مدينة ساقلتة، تفقد المحافظ عددا من الشوارع الرئيسية والداخلية، موجها رئيس الوحدة المحلية بساقلتة بنقل السوق العمومي من مدخل المدينة في نهاية هذا الشهر، وإنشاء سوق حضاري يستوعب جميع الباعة الجائلين، مع رفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بالمدينة،

كما تفقد سير العمل بمستشفى ساقلتة المركزي، واطمأن على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في العيادات الخارجية، مطالبا مدير مديرية الصحة بتوفير الرعاية الطبية الكاملة، والاستماع لشكاوى المرضى وإيجاد الحلول العاجلة، وتابع نسب التنفيذ ومعدلات الأداء في مشروع إحلال وتجديد مستشفى ساقلتة المركزي، موجها بالإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد للإنتهاء من المشروع.

وتفقد المحافظ خلال الجولة أحد المخابز البلدية وتابع مدى الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة لرغيف الخبز، وتابع سير العمل بمركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب بساقلتة، ومدى التزام العاملين ومستوى الخدمات المقدمة.

محافظ سوهاج يطالب بانشاء حملات النظافة اليومية وزيادة المساحات الخضراء

وشدد المحافظ على ضرورة تحسين مستوى النظافة والتجميل في المناطق العامة، كما طالب بتكثيف حملات النظافة اليومية، وزيادة المساحات الخضراء، وتسوية وتمهيد الطرق، والعمل على إزالة أي مظاهر عشوائية تخل بالمظهر الحضاري، واستمع لشكاوى عدد من المواطنين، مؤكدا على سرعة حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الهدف الأول من هذه الجولات هو الوقوف على حقيقة المشكلات على الطبيعة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق رضاهم.

وأكد المحافظ أن مثل هذه الجولات المفاجئة ستستمر في جميع مدن وقرى المحافظة لضمان متابعة دائمة للأوضاع على الأرض، والتأكد من كفاءة العمل في جميع القطاعات، ودعا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الحفاظ على النظافة، والإبلاغ عن أي تقصير أو مشكلات قد تواجههم، لضمان استمرارية تحسين الخدمات، مؤكدا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى المعيشة لجميع أهالي سوهاج.

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