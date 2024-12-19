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درجات الحرارة غدا الجمعة 20-12-2024 فى مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحرى، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا الجمعة 20-12-2024 في محافظة الفيوم

الأرصاد الجوية: مرسى مطروح تحت تأثير السحب الرعدية


طقس الغد في الصباح الباكر وليلا

 

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

حالة الطقس غدا، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة سقوط الأمطار الغزيرة الرعدية غدا،حيث تسقط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس.

وتسقط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 13 والعظمى 20

العاصمة الإدارية: الصغرى 11 والعظمى 20

6 أكتوبر: الصغرى 12 والعظمى 21

بنها: الصغرى 13 والعظمى  20

الإسكندرية: الصغرى 11 والعظمى 20

العلمين الجديدة: الصغرى 12 والعظمى 20

مطروح: الصغرى 11 والعظمى 19

سيوة: الصغرى 12   والعظمى 19

كاترين الصغرى 01 والعظمى 15

بورسعيد الصغرى 17 العظمى 20

الزقازيق: الصغرى 13 والعظمى 21

الإسماعيلية الصغرى 09 والعظمى  23

السويس: الصغرى 10 والعظمى 22

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 21

الغردقة الصغرى 13 والعظمى 23

الفيوم: الصغرى 08  والعظمى 20

بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 20

المنيا: الصغرى 06 والعظمى 21

أسيوط الصغرى 05 والعظمى 22

سوهاج الصغرى  08 والعظمى 23

الأقصر الصغرى 10 والعظمى 22

أسوان: الصغرى 12 والعظمى 21


كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

 

 

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