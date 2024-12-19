الخميس 19 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الممتاز، المصري يتعادل سلبيًا مع حرس الحدود في الشوط الأول

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة حرس الحدود ضد المصري البورسعيدي بالتعادل السلبي، في المباراة المقامة على استاد السويس الجديد، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وكان علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، أعلن عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الخامسة من الدوري المصري الممتازk والتي تجمعه بنظيره فريق حرس الحدودk والمقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الخميس على ستاد السويس الجديد. 

في الدقيقة الأولى وتحديدًا بعد 21 ثانية، كاد أن يفتتح المصري التسجيل بعد تمريرة من بادجي ولكن ارتطمت الكرة بقدم لاعب حرس الحدود ثم اصطدمت في القائم.

تشكيل المصري لمباراة حرس الحدود 

وضمت التشكيلة الأساسية لفريق المصري البورسعيدي كل من محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد،  محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي  لخط الظهر، سامادو أتدجيكو، خالد الغندور كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط،  محمد الشامي  ،عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي. 

فيما ضمت قائمة البدلاء: 

محمد شحاته، كريم العراقي، باهر المحمدي، حسن علي، يوسف الجوهري، سمير فكري، حسين فيصل، فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن.

تشكيل حرس الحدود أمام المصري 

وبدأ حرس الحدود المباراة بتشكيلة مكونة من: 

"محمد مجلي، محمود ممدوح، فوزي الحناوي، محمد الدغيمي، إيزي إيميكا، عبد الرحمن جودة، محمد سيحا، كوسي أوسا، إبراهيم عبد الحكيم، موفوسي كاريدولا، حازم العسكري".

مباراة حرس الحدود وزد  

وخسر حرس الحدود أمام زد بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، بينما حقق المصري فوزًا مهمًّا على بيراميدز بهدف نظيف في نفس الجولة.

ويبحث حرس الحدود، عن الفوز الأول بالدوري ويدخل اللقاء معنويات مرتفعة بعدما بدأ مشوار كأس رابطة الأندية بالفوز على الإسماعيلي. 

موقف حرس الحدود والمصري في الدوري 

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الأخير في الدوري برصيد نقطة واحدة، جمعها من تعادل و3 هزائم ولم يعرف الفوز حتى الآن، سجل لاعبو الحرس هدفا واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

ويتصدر النادي المصري جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم، حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة

وتعرض المصري للهزيمة بهدف دون رد أمام الزمالك ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري المصري البورسعيدي حرس الحدود

مواد متعلقة

الدوري الممتاز، بابا بادجي يقود تشكيل المصري لمباراة حرس الحدود

بيراميدز يفوز على الاتحاد السكندري بثنائية في كأس الرابطة

قبل مواجهة الزمالك، خلافات بين سيراميكا وأيمن الرمادي وراء شائعة رحيله

موعد مباراة المصري وحرس الحدود في الدوري

تغييرات في خريطة المدربين بالدوري المصري.. جروس آخر المنضمين للقائمة عبر بوابة الزمالك.. والفرنسي فرانك دوماس بديل طلعت يوسف في مودرن سبورت.. وشوقي غريب حقق حلمًا تأخر 30 سنة مع غزل المحلة

شاهد استقبال وزارة الشباب والرياضة لأبطال مصر بعد التتويج ببطولة العالم للإسكواش

فتح باب الحجز لتذاكر لقاء الأهلي وبلوزداد فى دوري أبطال أفريقيا

أبرزهم رمضان صبحي وماييلي والشيبي، غياب القوة الضاربة لبيراميدز أمام الاتحاد بكأس الرابطة
ads

الأكثر قراءة

بشرى سارة للمصريين بالخارج

فيديو يثير الرعب عن خطف أطفال مقابل 11 ألف جنيه بالجيزة، والداخلية تكشف الحقيقة

بعد توقفه لأيام، خبير بالشأن الإفريقي يكشف عودة إثيوبيا لفتح مفيض سد النهضة

مصرع 4 عمال وإصابة 2 آخرين خلال تنظيف بيارة صرف صحي بالمنوفية

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بالفرح والسعادة

الأهلي يكثف مفاوضاته مع نيس لحسم صفقة محمد عبد المنعم

مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حريق مصنع شمع بشبرا الخيمة (صور)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 20-12-2024

منوعات

المزيد

إعلان تأجير الأهرامات لمستر بيست يثير الجدل، أراد استكشاف العوالم الأخرى والمتخصصون يكشفون الحقيقة

موسكو تستعد لافتتاح مقر إقامة بابا نويل الروسي

الصخور المضيئة، عبد الرحمن سعد يحول الحجارة إلى نجف (فيديو وصور)

البرلمان الروسي يشدد المسئولية على بيع السجائر للقاصرين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024

سعر الأرز اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 حالات ينتهي فيها اللجوء وفقا للقانون الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الجمعة وفضلها والأحاديث الواردة فيها

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بالفرح والسعادة

دار الإفتاء توضح حكم بيع السجاد المكتوب عليه لفظ الجلالة

المزيد
الجريدة الرسمية