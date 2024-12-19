الخميس 19 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الممتاز، بابا بادجي يقود تشكيل المصري لمباراة حرس الحدود

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق حرس الحدود والمقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الخميس على ستاد السويس الجديد. 

تشكيل المصري لمباراة حرس الحدود 

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد  ،  محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي  لخط الظهر، سامادو أتدجيكو، خالد الغندور كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط،  محمد الشامي  ،عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي. 

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، كريم العراقي، باهر المحمدي  ، حسن علي، يوسف الجوهري، سمير فكري، حسين فيصل، فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن.

وخسر حرس الحدود أمام زد بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، بينما حقق المصري فوزًا مهمًّا على بيراميدز بهدف نظيف في نفس الجولة.

ويبحث حرس الحدود، عن الفوز الأول بالدوري ويدخل اللقاء معنويات مرتفعة بعدما بدأ مشوار كأس رابطة الأندية بالفوز على الإسماعيلي. 

موقف حرس الحدود والمصري في الدوري 

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الأخير في الدوري برصيد نقطة واحدة، جمعها من تعادل و3 هزائم ولم يعرف الفوز حتى الآن، سجل لاعبو الحرس هدفا واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

ويتصدر النادي المصري جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم، حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة

وتعرض المصري للهزيمة بهدف دون رد أمام الزمالك ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري علي ماهر النادي المصري حرس الحدود

مواد متعلقة

بيراميدز يفوز على الاتحاد السكندري بثنائية في كأس الرابطة

قبل مواجهة الزمالك، خلافات بين سيراميكا وأيمن الرمادي وراء شائعة رحيله

موعد مباراة المصري وحرس الحدود في الدوري

تغييرات في خريطة المدربين بالدوري المصري.. جروس آخر المنضمين للقائمة عبر بوابة الزمالك.. والفرنسي فرانك دوماس بديل طلعت يوسف في مودرن سبورت.. وشوقي غريب حقق حلمًا تأخر 30 سنة مع غزل المحلة

شاهد استقبال وزارة الشباب والرياضة لأبطال مصر بعد التتويج ببطولة العالم للإسكواش

فتح باب الحجز لتذاكر لقاء الأهلي وبلوزداد فى دوري أبطال أفريقيا

أبرزهم رمضان صبحي وماييلي والشيبي، غياب القوة الضاربة لبيراميدز أمام الاتحاد بكأس الرابطة

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد في كأس رابطة الأندية والقناة الناقلة

ads

الأكثر قراءة

بشرى سارة للمصريين بالخارج

فيديو يثير الرعب عن خطف أطفال مقابل 11 ألف جنيه بالجيزة، والداخلية تكشف الحقيقة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حريق مصنع شمع بشبرا الخيمة (صور)

رحيل مالك قنوات بانوراما دراما.. مهدي عويس رفض عرض المسلسلات السورية والتركية

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بالفرح والسعادة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 20-12-2024

قمة الدول الثماني تعتمد إعلان القاهرة

أخبار الزمالك، تفاصيل جلسة جروس مع زيزو والتشكيل المتوقع أمام سيراميكا

منوعات

المزيد

موسكو تستعد لافتتاح مقر إقامة بابا نويل الروسي

الصخور المضيئة، عبد الرحمن سعد يحول الحجارة إلى نجف (فيديو وصور)

البرلمان الروسي يشدد المسئولية على بيع السجائر للقاصرين

ألمانيا تطلق سراح مئات السجناء بشكل مبكر لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024

سعر الأرز اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 حالات ينتهي فيها اللجوء وفقا للقانون الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بالفرح والسعادة

دار الإفتاء توضح حكم بيع السجاد المكتوب عليه لفظ الجلالة

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بالانتقال إلى حياة أفضل

المزيد
الجريدة الرسمية