غرفة شركات السياحة تعلن تفاصيل عقود الطوافة لحجاج 5 نجوم بمني وعرفات

وقعت غرفة شركات السياحة عقد تقديم خدمات الطوافة لحجاج برامج الخمس نجوم بالحج السياحي المصري.

خدمات الطوافة لحجاج برامج الخمس نجوم لقرعة الحج السياحي

وفازت بالتعاقد شركة مشارق الماسية السعودية لخدمة الحجاج، وجاء فوز الشركة السعودية بعد منافسة قوية مع عدد من شركات الطوافة الأخرى، حيث فازت الشركة في تلك المنافسة بناء على معايير دقيقة وضوابط صارمة وضعتها غرفة شركات السياحة لاختيار شركات الطوافة هذا الموسم وضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج برامج الخمس نجوم، وتضمن التعاقد خدمات تقدم لأول مرة للحجاج المصريين ببرامج الخمس نجوم.



ووقع التعاقد عن الجانب المصري يسري السعودي عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، وعن الجانب السعودي وقع علي بن حسين بندقجي الرئيس التنفيذي لشركة مشارق الماسية، وتم التوقيع في مقر غرفة شركات السياحة بالدقي بحضور كل من ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، ووليد خليل نائب رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الغرفة، وشريف لطفي عضو مجلس ادارة الغرفة، وحضر من الجانب السعودي كل الرئيس التنفيذي لشركة مشارق وليد محمد رشيدي، ومستشار عام الشركة محمود عقيل دمنهوري، ونائب رئيس مجلس الإدارة بندر عبدالرحمن دمنهوري، وعضو مجلس إدارة الشركة عماد فيصل فطاني، ومدير قطاع إسكان المشاعر ياسر فؤاد بخاري ومدير إدارة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي محمد محمود ميمني.





خدمة حجاج الخمس

وتضمن التعاقد إجراء تحديث شامل في خدمة حجاج الخمس نجوم يبدا من نقل أماكن المخيمات المخصصة لهم من المربع " ب " بمشعر منى إلى المربع " أ " الأقرب لجسر الجمرات , كما تم الاتفاق على أن تكون المخيمات من اجود الانواع بحيث تكون أكثر مقاومة للحرائق وأكثر قابلية لتوزيع الهواء المبرد داخلها , مع تخصيص مخيمات عرفات قريبة من بداية طريق النفرة الي مني , مع الاتفاق بالطبع على وجود بوفيهات مفتوحة بمخيمات منى وعرفات وأن تكون أجهزة التكييفات المستخدمة حديثة ولم يسبق إستخدامها من قبل.



جاء اختيار شركة مشارق الماسية بعد ماراثون طويل من الإعداد ووضع كراسة شروط علي اعلي مستوي وبعناية فائقة من قبل لجنة السياحة الدينية بالغرفة، اشتملت على أهم المعايير المالية والفنية التي تضمن تجنب كافة السلبيات التي وقعت المواسم الماضية، كما تضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من عملاء شركات السياحة وإنجاح الموسم





خدمة حجاج السياحة المصريين

وأكد مسئولوا الشركة السعودية عن سعادتهم الكبيرة بالفوز بخدمة حجاج السياحة المصريين، مؤكدين ان شركتهم تعمل في مجال خدمة الحجاج منذ ما يقرب من نصف قرن، وخدمة حجاج من حوالي ١٦ دولة إسلامية وعربية، مؤكدين أنه هذه هي المرة الاولي لخدمة الحجاج المصريين وسوف يحرصون علي الا تكون الأخيرة من خلال تقديم خدمات متميزة للحجاج المصريين



وجاء اختيار شركتين لخدمة الحجاج لتحقيق مبدأ المنافسة الشديدة وتوفير فرص اكبر لخدمة حجاج السياحة وإتاحة كل السبل لانجاح الموسم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.