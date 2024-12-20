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الآثار تكشف حقيقة تأجير الأهرامات ليوتيوبر أمريكي.. وتؤكد: الأمر عبارة عن تصوير سلسلة أفلام قصيرة في أوقات غير العمل الرسمية.. وتنفي إغلاق الزيارة

الاهرامات
الاهرامات

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، ضجة كبيرة بعد إعلان بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام اليوتيوبر الأمريكي الشهير Mr Beast  بتأجير منطقة أهرامات الجيزة لمدة 100 ساعة للتصوير داخل المنطقة.

حقيقة تأجير أهرامات الجيزة لمدة 100 ساعة

وعلى الفور أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانا توضيحيا أكدت فيه أن هذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة، وأن ما يتردد حول فكرة تأجير المنطقة يعد أمرًا غير منطقي، وغير وارد بأي شكل من الأشكال. 

وأوضحت أن هذا اليوتيوبر لم يقم بتأجير المنطقة، وإنما  حصل على تصريح بالتصوير في غير أوقات العمل الرسمية، كما أنه قد انتهى من أعمال التصوير بالكامل، ولم يتم غلق المنطقة خلال فترة التصوير كما أُشيع ولا حتى لساعة واحدة.

تصوير سلسلة أفلام قصيرة بالاهرامات

وأشارت إلى أن هذا التصوير جاء في ضوء قيام اليوتيوبر بتصوير سلسلة أفلام قصيرة (فيديويهات) داخل المنطقة، وهو ما يعد ترويجًا سياحيًا لمصر، ولاسيما لمنتج السياحة الثقافية من خلال تسليط الضوء على هذه المنطقة الأثرية، وما بها من آثار وأسرار عن عراقة الحضارة المصرية القديمة. 

وأكدت على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية قبل البدء في أعمال التصوير، وهو الأمر المتبع بصفة عامة قبل التصوير داخل المواقع الأثرية، وأن المنطقة كانت تعمل في أيام هذا التصوير بكامل طاقتها في استقبال زائريها خلال ساعات العمل الرسمية.

أماكن التصوير المخصصة بمنطقة أهرامات الجيزة

كما قامت الوزارة باتباع كافة الضوابط المنظمة لهذا الشأن، حيث كان يرافق اليوتيوبر وطاقم التصوير الخاص به أثريين من المنطقة طوال مدة التصوير للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة لعملية التصوير وبما يضمن الحفاظ على المنطقة الأثرية وعدم الإخلال بأي شيء قد يضر بها.

وتُشير الوزارة أن منطقة الأهرامات كانت تعمل بكامل طاقتها في استقبال زائريها خلال ساعات العمل الرسمية، وأنه لم يتم غلق المنطقة خلال مدة تصوير اليوتيوبر كما أُشيع.

وتُهيب الوزارة بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشر أي تفاصيل قد تساهم في إثارة البلبلة أو زعزعة الاستقرار العام.

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