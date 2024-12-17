الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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وزير السياحة والآثار يستعرض استراتيجية تعزيز خطط الترويج بمجلس النواب

شريف فتحي وزير السياحة
شريف فتحي وزير السياحة والآثار، فيتو

 شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في حضور اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي السياحة والطيران المدني والإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، والذي تم عقده لمناقشة بيان وزارة السياحة والآثار بشأن استراتيجيتها لتعزيز قطاعي السياحة والآثار الذي ألقاه وزير السياحة أمام المجلس بالجلسة العامة التي انعقدت  في أوائل ديسمبر الجاري.

 

استراتيجية وزارة السياحة والآثار

 وترأس هذا الاجتماع النائبة الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، والنائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، وبحضور وكيلي اللجنتين النائب نادر مصطفى والنائب أحمد الطيبي، وعدد من أعضاء اللجنتين.

 

وشارك في حضور هذه الجلسة: يمنى البحار نائب الوزير، وعمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، وسامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والدكتور إلهام فودة مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة. 
 

خطة وزارة السياحة للترويج بالخارج 

واستهل شريف فتحي حديثه خلال الاجتماع بالإعراب عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعد فرصة جيدة للحديث بكل شفافية عن استراتيجية الوزارة ورؤيتها المستقبلية لتطوير قطاع السياحة والآثار والتحديات التي يواجهها.

وقام وزير السياحة والآثار باستعراض الاستراتيجية وأهم محاورها أمام أعضاء اللجنتين، كما قام بالرد على جميع تساؤلاتهم واستفساراتهم.

وفي نهاية الاجتماع المشترك ثمن النواب أعضاء اللجنتين على بيان وزارة السياحة والآثار ووصفوه بالإيجابي وقاموا باعتماده.

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