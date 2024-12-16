الإثنين 16 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السياحة تشارك في المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي

لقاءات رئيس هيئة
لقاءات رئيس هيئة تنشيط السياحة مع اتحاد منظمي الرحلات

شاركت  وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي (USTOA) والذي عُقد بمدينة ماركو آيلاند بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

 المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي

وتأتي مشاركة الوزارة في هذا المؤتمر في ضوء تكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بأهمية التواجد في المحافل والمؤتمرات السياحية الدولية والتي تعد فرصة للترويج للمقصد السياحي المصري وإلقاء الضوء على مقوماته ومنتجاته السياحية المتنوعة بالأسواق السياحية المختلفة ولاسيما المستهدفة.

وترأس الوفد المصري عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لـ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بحضور وائل منصور مدير وحدة أمريكا الشمالية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وممثلين عن الاتحاد المصري للغرف السياحية وشركات السياحة والفنادق المصرية العاملة في السوق الأمريكي.

الترويج السياحي لمصر في السوق الأمريكي

وخلال المشاركة في المؤتمر، عقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عدة اجتماعات ثنائية مع نظرائه بالسوق الأمريكي والأسواق الدولية المستهدفة وممثلي أهم شركات السياحة الأمريكية حيث تم مناقشة سبل التعاون لدعيم العلاقات السياحية بين البلدين ودفع حركة السياحة الأمريكية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري ولاسيما وأن السوق الأمريكي يعد أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة عالميًا كما أنه يأتي في مكانة متقدمة بين الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر ولا سيما المهتمة بمنتج السياحة الثقافية.

كما شهدت اللقاءات تعريف صناع القرار وممثلي وسائل الإعلام بالسوق الأمريكي بالمقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها الوجهات السياحية المصرية وما يتم من أعمال تطوير للبنية التحتية الأساسية وما يشهده القطاع السياحي المصري من تسهيلات وحوافز تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين ولشركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران.

وخلال فعاليات المؤتمر، تولت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي  رعاية حفل الغذاء الرسمي للمؤتمر، كما تم خلال الحفل عرض أفلام ترويجية عن المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة سياحية وسحب على جائزة لرحلة سياحية إلى المقصد السياحي المصري لزيارة عدد من الوجهات السياحية به.

كما قدمت الفائزة بالمسابقة السياحية التي نظمتها الهيئة العام الماضي عرض تقديمي بالصور استعرضت خلاله تجربتها خلال زيارتها للقاهرة والأقصر وأسوان والغردقة والفيوم موضحة التنوع الذي تتميز به مصر في مقوماتها ومنتجاتها وأنماطها السياحية المتنوعة والمتعددة.

وشهد المؤتمر العديد من الحلقات النقاشية حول السياحة العالمية وما قد يواجهها من تحديات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي مدينة ماركو آيلاند بولاية فلوريدا الولايات المتحده الامريكيه شريف فتحي وزير السياحة والآثار

مواد متعلقة

6 شروط من السياحة والآثار لضمان القبول بقرعة الحج السياحي

السياحة فى أسبوع، أبرزها المتحف المصري الكبير يحصد جائزة أجمل متاحف العالم

أخبار مصر اليوم، الأرصاد تحذر من اضطراب حركة الملاحة غدا، السياحة تعلن استرداد قطع أثرية فريدة، انقطاع المياه بمناطق في الجيزة لمدة 5 ساعات

وزير السياحة يبحث مع سفير الأردن سبل دعم التعاون

الأكثر قراءة

عمارة بوسط البلد تسبب رعبًا للسكان، آيلة للسقوط ومسنودة بخشبة، والنشطاء: الناس هتموت (فيديو)

1635 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 16-12-2024

كل ما تريد معرفته عن مقر القيادة الاستراتيجية تزامنًا مع اجتماع السيسي وقادة الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية

النواب يناقش اتفاقية قرض بـ 2 مليار دولار

القنوات المجانية الناقلة لحفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024

نواب يرفضون قرضًا بـ2 مليار دولار: ارحموا الشعب من القروض

زيادة كبيرة في أسعار الجبن الأبيض والرومي بالأسواق

تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان وغزة تتصدر القمة المصرية الأردنية بالقاهرة

منوعات

المزيد

وكالة الفضاء الروسية تحتفل بمرور 40 عاما لإطلاق مهمات "فيجا" لاستكشاف الزهرة

عمارة بوسط البلد تسبب رعبًا للسكان، آيلة للسقوط ومسنودة بخشبة، والنشطاء: الناس هتموت (فيديو)

هزيمة مرشحة عربية الأصل بمسابقة ملكة جمال فرنسا

عودة الجدل حول اغتيال لونا الشبل مستشارة بشار الأسد

المزيد

خدمات

المزيد

1635 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 16-12-2024

عباد الشمس يسجل 120 جنيها للتر، أسعار الزيت صباح اليوم الإثنين 16-12-2024 بالأسواق

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 16-12-2024 ببداية التعاملات

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أحدث إحصائية لأعداد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علامات الساعة الكبرى، أوصاف المسيح الدجال كما وردت في السنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 16 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 16 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية