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رياضة

شاهد انطلاق النسخة السادسة من نصف ماراثون الأهرامات بمشاركة 6500 متسابق من 82 دولة (فيديو وصور)

النسخة الخامسة من
النسخة الخامسة من نصف ماراثون الأهرامات، فيتو

 انطلق صباح اليوم السبت، النسخة السادسة من نصف ماراثون الأهرامات، بمشاركة أكثر من 6500 متسابق ومتسابقة من 82 دولة حول العالم، والذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

تفاصيل نصف ماراثون الأهرامات

 ويعد سباق نصف ماراثون الأهرامات Pyramids Half Marathon، الذي أقيم اليوم بمنطقة أهرامات الجيزة التاريخية، واحدًا من أبرز الفعاليات الرياضية في مصر.

يتيح السباق للعدائين من جميع أنحاء العالم فرصة المشاركة في ثلاث مسافات رئيسية هي: 21 كيلومترًا و10 كيلومترات و5 كيلومترات، وسط أجواء تاريخية تعكس تاريخ الحضارة المصرية، حيث يقام في منطقة الأهرامات.

 وأكد أحمد عبد الخالق مدير عام السياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، أن نصف ماراثون الأهرامات يشهد تطورًا كبيرًا كل عام في عدد المشاركين وفي فعالياته، حيث يضم سباق مسافة 5 كيلومترات.

وأوضح عبد الخالق أن ماراثون الأهرامات يشهد هذا العام مشاركة أكثر من 6500 مشارك ومشاركة، من 82 دولة حول العالم، مؤكدًا إن وزارة الشباب والرياضة تهدف دائما إلى نشر الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسة لدى الجميع، الأمر الذي يعود بالنفع على المجتمع المصري.

تنشيط السياحة في مصر

 وأضاف أن السباق سيقام في منطقة الأهرامات إيمانا بتنشيط السياحة في مصر والعمل على جذب السائح لزيارة مصر لما تتمتع به من آثار عريقة وجو مناسب.

فيما أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بـ ماراثون الأهرامات، مؤكدًا أن الوزارة تهدف دائمًا إلى نشر الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسة لدى الجميع، الأمر الذي يعود بالنفع على المجتمع المصري، كما أن السباق يساعد على دمج الرياضة بالأماكن السياحية والأثرية، لما تتمتع به مصر من تراث زاخر، حيث تمت إقامة الماراثون في منطقة الأهرامات إيمانا بتنشيط السياحة في مصر والعمل على جذب السائح لزيارة مصر.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن دعم القيادة السياسية وتوفير الدعم الدائم لمثل هذه الأحداث هو ما يضعها على رأس أولويات الدولة وهي الاهتمام بصحة المواطن المصري.

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